Julio Zamora lanzó su precandidatura como intendente de Tigre

"Saber que hay vecinos, vecinas, representantes de instituciones, organizaciones sociales, gremiales y simpatizantes que creen en nuestro proyecto político para Tigre me genera mucha alegría. Tengo el deseo de mirar para adelante y que sea un juego limpio donde debatamos ideas sin chicanas; quiero que el Frente Unión por la Patria logre imponerse mediante el voto popular para elegir a su presidente, a su gobernador y renovar la confianza con la comunidad a través de mi candidatura”, comenzó aseverando el precandidato a intendente.

Y continuó: “Todos los días cuando me levanto miro el futuro con esperanza. Es por ello que nuestra campaña va a estar vinculada a lo que hicimos pero con un gran énfasis en lo que anhelamos para Tigre. Es un honor tomar esta responsabilidad nuevamente y que el pueblo pueda definir el rumbo que quiere tomar. Si esa decisión significa que dan vuelta a la página de la historia y me dicen 'Julio gracias por lo hecho' va a ser un honor. Y si gano, también va a ser gratificante porque significará ratificar el trabajo que hicimos durante estos años".

Consultado sobre la lista de concejales presentada para las elecciones PASO, dijo: “Está integrada por gente probada en la gestión. Delegados municipales, funcionarios y personas que han mostrado estar a la altura de lo que la ciudadanía requiere. Los vecinos de Tigre nos ponen siempre la vara alta y está bien que así sea; nosotros damos todo para alcanzar esa vara, que siempre es inalcanzable porque hay mucho por hacer. En eso seguiremos trabajando con convicción, responsabilidad y humildad”.

En sus palabras, además, Zamora enfatizó en las obras más significativas realizadas a lo largo de su gestión como el Hospital Materno Infantil y su puesta en valor; los tres HDI de Don Torcuato, Tigre centro y Benavídez; el Polideportivo “Ñato Errecart” de Benavídez; el Teatro Municipal Pepe Soriano; los 85 espacios públicos revalorizados; el fortalecimiento en seguridad; la Av. Juan B. Justo (ex 197); y la Ruta 197 entre los puentes El Talar y General Pacheco junto al Gobierno nacional, entre otras. También se refirió a obras a presentar en el futuro como los dos teatros en Don Torcuato y El Talar; la pista de atletismo, los dos microestadios de Benavídez y Don Torcuato y el hospital de alta complejidad.

Por último, el precandidato cerró: “Considero que las adversidades nos hicieron más fuertes, nos curtieron, nos hicieron mejores personas. Eso es todo lo que tengo para darle a Tigre, mi experiencia, mi bagaje de conocimientos y mis valores al servicio de la comunidad. Debemos festejar la democracia, hay que tener una actitud positiva, mostrarles a los vecinos que no somos gente que nos peleamos como una riña de gallos, sino que creemos en la política como una herramienta transformadora”.

Previo a subir al escenario para iniciar su discurso, Zamora interactuó con los vecinos y vecinas presentes de los diferentes puntos de Tigre, quienes expresaron el acompañamiento a su gestión. Posteriormente, se proyectó un video dedicado al trabajo realizado en sus 10 años al frente del Municipio de Tigre, donde se expusieron obras en las áreas de seguridad, salud, educación, entre otras. Luego, el precandidato brindó unas palabras hacia los miles de militantes presentes recordando en el inicio la memoria de la ex presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi; al ex presidente del consejo escolar Raúl Mansilla; y al ex concejal Alfredo Di Mateo.

“Siento una gran alegría primero porque vamos a tener la posibilidad de que nuestro pueblo pueda elegir los destinos de Tigre. Desde este espacio político estamos ofreciendo al mejor hombre, humilde y trabajador que recorre y camina los barrios del distrito como Julio Zamora. Tenemos una lista de concejales que es un orgullo, vecinos y vecinas con convicción y vocación que se han forjado en la adversidad y están dispuestos a darlo todo”, manifestó la precandidata a primera concejal por Unión por la Patria, Gisela Zamora.

Y culminó: “En estos años el distrito tuvo muchas transformaciones con el Hospital Materno Infantil, que es una referencia en la región con tecnología y un gran cuerpo humano; más de 80 espacios públicos, que dejaron de ser oscuros para que la ciudadanía los tome como lugares de encuentro; el teatro Pepe Soriano; el fortalecimiento en seguridad, entre otras cosas. Esta sin dudas es la lista del trabajo, del progreso y nadie nos va a quitar las ganas de seguir avanzando por la comunidad. Esta es una gestión respetuosa por sobre todas las cosas que está convencida de lo que hace; nuestro norte es el sueño de cada persona que vive en Tigre”.

A continuación la lista de precandidatos a concejales y consejeros escolares:

Concejales titulares:

1-Zamora, Gisela

2-Escalante, Miguel

3-Ferreira, Cecilia

4- Stachowiak, Federico

5- Paludi, Adriana

6- Gianella, Lucas

7- Silva, Marilina

8- Nuñez, Daniel

9- Mazzei, Sonia

10- Tacón, Dario

11- Villalba, Paola

Concejales suplentes:

1-Díaz, Marcelo

2- Olivieri, Nadia

3-Orfo, Matías

4-Gómez, Natalia

5-Figueroa, Carlos

6-Lobo Graciela

7-Rocca, Sandro

Consejeros escolares titulares:

1-García, Julio

2-Antunez, Clara

3-Emilio Moreno

4-Ávalos, Melina

5-Pintos, Adrián

Consejeros escolares suplentes:

1-Letessa, Marisa

2-Heredia, Renso

3-Silva, Laura

4-Villaroel, Guillermo

5-Aragón, Mercedes.