Desgarradores testimonios de jubilados que el Gobierno dejó sin medicamentos: "Hacemos magia para vivir"

Un grupo de jubilados mostró su preocupación y angustia por la decisión de la gestión libertaria. "Soy asmática, a mi no me pueden sacar los remedios porque me muero".

"Estoy tirando para no aflojar y juntando bronca hora tras hora. Consumo 11 remedios por día. Para la presión, la cabeza, la tiroides, la circulación. Me los daba PAMI y ahora no sé lo que va a pasar. Sufro de la columna, de la lumbar, estuve dos horas y media para que me atendieran en la farmacia. Es una locura lo que están haciendo con los jubilados", expresó Elsa.

"Se lo digo al señor Presidente, por favor, vas a llegar a viejo como nosotros. No sé que estás haciendo. ¿Qué querés? ¿Que vayamos por Triunvirato derecho a Chacarita y ahí que nos tiren a un pozo? No es justo, estuvimos toda la vida trabajando", agregó la mujer. Elsa contó que vive con su marido que es diabético y sufrió un ACV y ahora teme que le quiten los remedios. Además contó que tiene una hija que no la puede ayudar porque es madre soltera y alquila.

"Yo soy asmática, a mi no me pueden sacar los remedios del asma porque me muero", señaló por su parte Amalia, una viuda que tuvo que alquilar junto a su hija para llegar a fin de mes. "Tuvimos que resignar nuestra independencia para poder pagar el alquiler, las expensas y los servicios. Que no me saquen los remedios por favor", remarcó.

"Estoy muy enojada porque el medicamento que tomo con descuento sale 46 mil y mi hijo gastó 87 mil pesos. Cobro el mínimo de la jubilación. Hacemos magia para vivir", aseveró Mirtha, quien contó que toma 9 medicamentos por día.

Enrique, por su parte, reconoció no saber cómo hacer para inscribirse en el sistema para seguir recibiendo los medicamentos gratis. "Tengo que averiguar", indicó.

"Esta casta evidentemente molesta mucho porque todas las semanas viene un golpe distinto. No les aumentan las jubilaciones y les dicen que con la inflación están ganando en dólares muchísimo", reprochó Graciela, quien ayuda a los jubilados con los trámites del PAMI.

La mujer también relató las dificultades que tienen los adultos mayores para realizar sus trámites . "No todo el mundo maneja el celular. No todo el mundo tiene internet. A eso se suma que la página se cuelga cada dos segundos. Hay que cargar receta, declaración jurada, DNI, cuando terminas de cargar todo eso te vuelve todo para atrás porque dice que se cayó", completó.

El PAMI recortó la entrega de medicamentos al 100% para jubilados

El Gobierno nacional recortó la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados, que quedó restringido a quienes ganen menos de $388.500, quienes además deberán realizar un trámite de inscripción.

"Adicionalmente a todas las coberturas que tenemos seguiremos garantizando el acceso total a medicamentos mediante el subsidio social para todos aquellos que realmente lo necesiten", señaló el PAMI en un comunicado.

Si bien el parte lo aclara, los jubilados que deseen mantener este beneficio deberán realizar la inscripción en la página del PAMI.

Las condiciones para acceder al subsidio social son las siguientes: