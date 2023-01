El diputado nacional José Luis Gioja lanzó su candidatura a gobernador por San Juan. El tres veces mandatario provincial anunció que "a casi veinte años de que este querido pueblo me concediera el honor de gobernarlo por primera vez, vuelvo a presentarme . Soy el mismo, con algunas arruguitas más en la cara, pero el alma impecable y el espíritu recién planchado. Nuestra voluntad de hacer y nuestra fuerza para emprender, nuestro amor por esta tierra y su gente, no tiene ninguna arruga".

Gioja, elegido gobernador de la provincia de San Juan en tres períodos (2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015), cuatro veces diputado nacional y dos veces senador, agregó que se siente "un hombre con mucha experiencia y mucho hilo en el carretel todavía. Después de tanta lucha y tanto desafío puedo tener un solo interés: devolverle a San Juan lo que San Juan jamás debió haber perdido: el orgullo, y que San Juan empiece a ser la provincia más linda de la Argentina".

En una crítica abierta a la gestión del actual gobernador Sergio Uñac, sostuvo que "me da bronca y pena que se hayan desperdiciado las expectativas creadas al final de nuestro mandato por no saber determinar los intereses en conjunto. Se están perdiendo los sueños, es parecido a lo que encontramos hace dos décadas, cuando entre todos pusimos a San Juan de pie".

Afirmó luego que "los hijos de esta tierra tenemos buena memoria y miramos para atrás para saber lo que no vamos a permitir: que los hospitales que construimos y equipamos hoy tengan pocos insumos y personal mal pagado, no vamos permitir que los docentes no lleguen a fin de mes y que los empleados públicos tengan zozobra y se sientan amenazados y perseguidos. Vamos a volver a gobernar para todos".

Consultado sobre si competirá por dentro del frente oficialista San Juan Para Todos o por fuera de ese partido, aclaró que "no dependerá de nosotros. Si el que conduce no nos necesita, no llama y no participa democráticamente, iremos por afuera. Si nos llaman, si somos convocados y somos parte, sin compartir las ideas de ese frente, por supuesto iremos por adentro".

Gioja dedicó además unas sentidas palabras a su hermano Ricardo, fallecido el pasado domingo. "Se fue el hincha más grande que tenía San Juan, un hombre enamorado de cada rincón de esta tierra, un apasionado de sus tradiciones y que amaba estar con los suyos. Créanme que él fue uno de los que me pidió que no aflojáramos, que no permitiera que tanto trabajo de echara por la borda, porque nuestra gente está volviendo a sufrir".

La provincia de San Juan realizará el 14 de mayo los comicios para elegir gobernador y vice, 19 diputados departamentales y 17 diputados por representación proporcional.