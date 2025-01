Donald Trump asumió como presidente: "Comienza la era dorada de Estados Unidos"

"Vuelvo a la presidencia seguro y optimista de que estamos comenzando una nueva era de éxito en el país. Una era de cambios. Primeramente, debemos ser sinceros sobre los retos que enfrentamos. Nuestro gobierno está enfrentando una crisis de confianza. Durante muchos años, el establishment corrupto le ha sacado poder a los ciudadanos", agrego el republicano.

Fuertes críticas a Biden

Con críticas directas al gobierno de Joe Biden, describió que “se les dio abrigo a personas que salían de instituciones mentales, a delincuentes que entraron ilegalmente de distintos países del mundo. El gobierno dio financiamiento a la defensa de las fronteras de otros países, pero se negó a defender las fronteras de EEEUU y a su propia gente".

"Esta elección es un mandato para revertir esta traición terrible y darle al pueblo su fe, su riqueza, la democracia, devolverle la libertad", sintetizó.

Más adelante, advirtió que "nuestras libertades, el destino glorioso de nuestro país no se le negará. En los últimos ocho años me han puesto a prueba y he aprendido muchísimo en este proceso. Los que desean pisotear nuestra causa, los que han querido quitarme mi libertad y de hecho mi vida hace varios meses, yo creo hoy más que nunca que Dios me salvó para que EEUU sea grande de nuevo". Y anticipó, entre aplausos: "El sueño estadounidense volverá como nunca antes".

"El 21 de enero de 2025 es el día de la liberación. Espero que esta última elección se recuerde como la mayor y más consecuente en la historia de este país. Ganamos con el voto de millones de personas. A las comunidades negras y latinas, gracias por el amor y confianza que me mostraron con su voto. Quiero trabajar con ustedes en los próximos años. No vamos a olvidar a nuestro país, no vamos a olvidar a nuestra Constitución y no vamos a olvidar a nuestro Dios. Hoy voy a firmar una serie de órdenes ejecutivas de carácter histórico para empezar la restauración de EEUU y el regreso del sentido común, añadió.

Situación de emergencia

En cuanto a los anuncios de tener políticos, Trump dijo que "primeramente, voy a declarar la situación de emergencia nacional en la frontera sur. Todas las entradas ilegales se detendrán inmediatamente y vamos a iniciar un proceso para devolver millones y millones de delincuentes a los países de donde vinieron. Vamos a reinstaurar la política de 'permanecer en México'. Vamos a acabar la práctica de capturar y liberar. Y voy a mandar tropas a la frontera sur para enfrentar esta invasión desastrosa que ha sufrido nuestro país. También vamos a designar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales".

Luego prosiguió con definiciones económicas y aseguró que "los miembros de mi gabinete van a derrotar esta inflación récord y bajar rápidamente los precios y costos. La crisis de inflación fue causada por precios excesivos y la subida de los precios de la energía, por eso voy a declarar la situación de emergencia energética. Desde hoy vamos a acabar con este 'trato verde' (green deal) y vamos a restaurar el mandato de la energía para la industria automotriz. En otras palabras, podrán comprar los vehículos que ustedes deseen".

"Inmediatamente voy a cambiar el sistema de comercio para proteger a nuestros trabajadores", prosiguió. "Estamos estableciendo el sistema de ingresos externos para cobrar todos los aranceles, tarifas e ingresos. Es muchísimo dinero que entrará a nuestro Tesoro de fuentes extranjeras. El sueño americano volverá más fuerte que nunca. Mi gobierno va a establecer el nuevo departamento de Eficiencia Gubernamental. También voy a firmar una acción ejecutiva para que se detenga la censura y vuelva la libertad de expresión a los EEUU. Nunca más se utilizará el poder del Estado como un arma para perseguir a los oponentes políticos, algo que conozco muy bien".

Anuncios polémicos

Respecto a las políticas de género, envió un desafiante mensaje: "A partir de hoy, la política oficial del gobierno es que hay solamente dos géneros: masculino y femenino".

Sobre el final, Trump reafirmó algunos de sus anuncios de campaña más polémicos: "El canal de Panamá se le entregó a ese país. EEUU gastó más dinero que nunca y se perdieron 38.000 vidas en la construcción del canal. Nos trataron muy mal y el espíritu del tratado fue infringido. China está operando el canal de Panamá y vamos a tomarlo de vuelta". Y en la misma línea anunció que "vamos a cambiar el nombre del Golfo de México y desde ahora se llamará Golfo de América".

"Es el momento de actuar con vigor, coraje y la vitalidad de la mayor civilización de la historia. Vamos a liderar nuevas victorias y éxitos juntos. Vamos a mantener a nuestros hijos a salvo de enfermedades para que EEUU sea una nación en crecimiento y esta bandera se lleve a nuevos horizontes. Vamos a lanzar a los astronautas al espacio para que lleven nuestra bandera al planeta Marte", aseguró.

"Muchas personas pensaban que era imposible yo tuviera este regreso político, pero aquí estoy, y el pueblo estadounidense ha hablado. Estoy ante ustedes como prueba de que nunca debe creerse que algo es imposible. En Estados Unidos, lo imposible es lo que mejor hacemos", concluyó.