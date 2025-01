Javier Milei: "No apliqué una receta dolorosa, bajé la pobreza en 21 puntos en un año"

El presidente Javier Milei realizó un particular análisis de su gestión en el que destacó el impacto de sus medidas económicas sobre la población y afirmó que durante el primer año de su gestión el nivel de pobreza en la Argentina disminuyó "en 21 puntos". Además, aseguró que "la economía está creciendo".

En diálogo con la agencia estadounidense Bloomberg, Milei afirmó que durante su gobierno disminuyó la pobreza y se incrementó la actividad económica: "Doloroso es lo que vivió la Argentina en los últimos 100 años, pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a ser uno miserable de mitad de tabla. No creé la pobreza del 57%, sino que la heredé. Lo que hice fue sincerarla y la bajé en 21 puntos en un año. No sólo bajamos la inflación, sino que además la economía se expandió".

En tal sentido, desde Davos, destacó el rumbo de su gobierno. "No apliqué una receta dolorosa. No sólo devolví la libertad a los argentinos sino que además le mejoré los ingresos. Los salarios promedios en el mercado formal pasaron de u$s300 a u$s1.100. Dado que la moneda Argentina pasó de estar tan depreciada, el PBI per cápita es 120% más grande", marcó.

En tanto, destacó la postura de la población luego de sus medidas: "Yo tengo un shot description que es bajar la inflación, la pobreza, terminar la inseguridad y hacer crecer la economía. Cuando termine me voy a dedicar a dar conferencias y no a tratar de hacer política. Los argentinos están muchísimo mejor y por eso los niveles de aprobación de la gestión está en torno del 60% y si las elecciones fueran hoy sacaríamos el 50% de los votos".

"La gente la está viendo. Bajamos la inflación, la economía está creciendo, la pobreza se ha derrumbado y la inseguridad es cosa del pasado. La gestión está caminando", enfatizó.

Por otro lado, cuestionó a los funcionarios europeos por sus disposiciones: "Hay un problema de compatibilidad e incentivos. Vengo de afuera de la política y creo que en este ajuste tiene que perder la política. La gran mayoría de los políticos que están en Europa y en gran parte del mundo y los que calientan sillas en Bruselas se dedican a crear un entorno para que ellos vivan bien y no para que la gente viva bien".

"Han reventado a Europa de regulaciones y por eso ese es el lugar que menos crece del mundo. Hay que devolverle el poder a la gente. Todas las regulaciones son absurdas. En tanto y en cuanto los políticos no estén dispuestos a ceder sus privilegios, van a seguir matando el crecimiento", aseveró en esta línea.

Javier Milei: "Si conseguimos financiamiento, vamos a salir más rápido del cepo"

Tras participar de la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei llegó este miércoles a Suiza para participar del Foro Económico Mundial, en Davos. El Presidente expondrá este jueves en el encuentro de líderes políticos y empresariales, pero antes brindó una entrevista a la agencia Bloomberg, donde dejó definiciones sobre la salida del cepo cambiaria. "Si conseguimos financiamiento, vamos a salir más rápido ", aseguró.

"Como liberal, el cepo es aberrante. Pero soy liberal libertario, no liberal libertarado. Nosotros determinamos cuáles son las condiciones para sacar el cepo. Una es que la inflación inducida converja con la inflación observada. Otra es que la base monetaria observada coincida con la amplia, de modo tal de que cuando se abra el cepo no haya una corrida. Y la tercera tiene que ver con la posibilidad de conseguir financiamiento para adelantar en el tiempo la salida. Si conseguimos financiamiento, la salida es más rápida", explicó.

"Ese dinero que entre en las arcas del Tesoro se va a utilizar para recomprarle deuda al Banco Central, que es el máximo acreedor del Tesoro. No es lo mismo que si lo recibo cash que si es en cuotas. Vamos a salir de todos modos del cepo, pero cuanto más financiamiento consigamos, más rápido vamos a salir", subrayó.

Por otro lado, se vanaglorió por su gestión económica a lo largo de 2024: "Rompimos todos los libros de teoría económica. Se suele decir que ante una recesión hay que hacer políticas monetarias y fiscales expansivas; sin embargo, nosotros hicimos un ajuste fiscal de 15% del PBI. Lo normal es que el PBI caiga en estas condiciones cerca del 15%. 2024 va a estar cerrando con una caída del 2%. Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia durante una recesión, bajamos la inflación del 54% al 0,8% y la economía se expandió y bajamos la pobreza".