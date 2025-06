Gildo Insfrán criticó el modelo económico de Javier Milei: "El superávit fiscal no existe cuando el pueblo no está incluido"

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, criticó el modelo económico del gobierno de Javier Milei y cuestionó el superávit fiscal celebrado por el oficialismo al señalar que no incluye a las grandes mayorías.

"Los grupos concentrados siguen haciendo buenos negocios pero todo es mentira. El superávit fiscal no existe y no tiene validez cuando el pueblo no está incluido", expresó el gobernador en diálogo con El Destape.

"El superávit tiene que ser con el pueblo incluido como lo tenemos en Formosa hace más de 22 años. Si vos tenés un superávit fiscal con un pueblo triste no tiene ningún sentido", puntualizó.

Las declaraciones del formoseño se dieron en el marco de la demanda de las 24 jurisdicciones del país al Gobierno nacional por los fondos que le corresponden a las provincias. Este martes, los ministros de Economía de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunirán con el secretario de Hacienda de Nación, Carlos Guberman, en un encuentro clave que se realizará en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) donde se buscará avanzar en un acuerdo con la Casa Rosada por los fondos que le corresponden a las provincias.

El encuentro se realizará previo a que los gobernadores presenten en el Congreso un proyecto de ley propio que modifica el reparto del impuesto a los combustibles y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Qué se vota en Formosa

Este domingo Formosa realizó sus elecciones provinciales para elegir 30 convencionales constituyentes que participarán en la reforma de la Constitución provincial, además de renovar 15 bancas titulares y 8 suplentes en la Cámara de Diputados, y renovar cargos municipales y concejos deliberantes. Estuvieron habilitados para votar todos los mayores de 16 años registrados en el padrón definitivo, alrededor de 488.000 personas.

"Ejercí mi derecho al voto en la escuela de Laguna Blanca, donde me reencontré con vecinos y amigos queridos de mi pueblo natal", expresó Insfrán en su cuenta de X.

"La jornada electoral se desarrolla con total normalidad en toda la provincia. Una vez más, el pueblo formoseño participa con compromiso y respeto en este día tan importante para la democracia", subrayó. "Somos un pueblo esclarecido que hace muchos años decidió ser artífice de su propio destino", concluyó el mandatario.