Javier Milei: "Si conseguimos financiamiento, vamos a salir más rápido del cepo"

El Presidente le concedió una entrevista a la agencia Bloomberg en Davos, donde volverá a participar del Foro Económico Mundial. Allí, dio precisiones sobre el futuro del control de cambios en el país, su relación con China y aseguró: "No apliqué una receta dolorosa. Bajé la pobreza en 21 puntos".

"Como liberal, el cepo es aberrante. Pero soy liberal libertario, no liberal libertarado . Nosotros determinamos cuáles son las condiciones para sacar el cepo . Una es que la inflación inducida converja con la inflación observada. Otra es que la base monetaria observada coincida con la amplia, de modo tal de que cuando se abra el cepo no haya una corrida. Y la tercera tiene que ver con la posibilidad de conseguir financiamiento para adelantar en el tiempo la salida. Si conseguimos financiamiento, la salida es más rápida", explicó.

"Ese dinero que entre en las arcas del Tesoro se va a utilizar para recomprarle deuda al Banco Central, que es el máximo acreedor del Tesoro. No es lo mismo que si lo recibo cash que si es en cuotas. Vamos a salir de todos modos del cepo, pero cuanto más financiamiento consigamos, más rápido vamos a salir", subrayó.

Por otro lado, se vanaglorió por su gestión económica a lo largo de 2024: "Rompimos todos los libros de teoría económica. Se suele decir que ante una recesión hay que hacer políticas monetarias y fiscales expansivas; sin embargo, nosotros hicimos un ajuste fiscal de 15% del PBI. Lo normal es que el PBI caiga en estas condiciones cerca del 15%. 2024 va a estar cerrando con una caída del 2%. Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia durante una recesión, bajamos la inflación del 54% al 0,8% y la economía se expandió y bajamos la pobreza".

El mandatario comenzó la entrevista celebrando la asunción de Trump como presidente norteamericano, y afirmó que "la era dorada que propone para Estados Unidos iluminará a todo el mundo porque va a implicar el fin de la ideología woke que tanto daño le está haciendo al planeta".

En cuanto a los vínculos con la nueva administración de la Casa Blanca, Milei adelantó que "estamos trabajando en tratados de libre comercio, creemos que se puede lograr sin abandonar el Mercosur". "Estamos explorando la manera de que Argentina se pueda abrir al comercio internacional, porque la división del trabajo trae prosperidad", remarcó.

Consultado sobre China, Milei refirió que "la idea es profundizar la relación comercial". "Tuvimos reuniones muy positivas tanto con la embajada como con Xi Jinping. Somos economías complementarias y tenemos mucho por hacer juntos, son grandes socios", afirmó.

En cuanto a la fuerza del ajuste y de la desregulación, destacó la tarea del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien "saca regulaciones a un ritmo de cuatro por día, es decir que estamos camino a convertirnos en el país más libre del mundo".

"Vamos por tres vías. Una es la gestión: bajamos la inflación, la economía está creciendo, la pobreza se ha derrumbado, la inseguridad es cosa del pasado. Otra es la política, donde estamos construyendo nuestra propia estructura, a través de mi hermana Karina. Y hay otro elemento fundamental que es la batalla cultural. No alcanza con logros económicos y políticos, si la sociedad no comprende que el camino a la prosperidad es abrazar las ideas de la libertad, tendrá un gobierno, dos o tres, pero tarde o temprano eso se va a perder", concluyó el Presidente.

Por otro lado, Milei afirmó que durante su gobierno disminuyó la pobreza y se incrementó la actividad económica: "Doloroso es lo que vivió la Argentina en los últimos 100 años, pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a ser uno miserable de mitad de tabla. No creé la pobreza del 57%, sino que la heredé. Lo que hice fue sincerarla y la bajé en 21 puntos en un año. No sólo bajamos la inflación, sino que además la economía se expandió".

En tal sentido, desde Davos, destacó el rumbo de su gobierno. "No apliqué una receta dolorosa. No sólo devolví la libertad a los argentinos sino que además le mejoré los ingresos. Los salarios promedios en el mercado formal pasaron de u$s300 a u$s1.100. Dado que la moneda Argentina pasó de estar tan depreciada, el PBI per cápita es 120% más grande", marcó.

En tanto, destacó la postura de la población luego de sus medidas: "Yo tengo un shot description que es bajar la inflación, la pobreza, terminar la inseguridad y hacer crecer la economía. Cuando termine me voy a dedicar a dar conferencias y no a tratar de hacer política. Los argentinos están muchísimo mejor y por eso los niveles de aprobación de la gestión está en torno del 60% y si las elecciones fueran hoy sacaríamos el 50% de los votos".

"La gente la está viendo. Bajamos la inflación, la economía está creciendo, la pobreza se ha derrumbado y la inseguridad es cosa del pasado. La gestión está caminando", enfatizó.