Javier Milei invitó a Estados Unidos, Italia e Israel a conformar una "alianza de naciones libres"

"Como alguna vez hicieron los antiguos, creo que los que creemos en la libertad debemos unirnos para hacerle frente a esta barbarie y formar una alianza de naciones libres, custodios del legado occidental, estableciendo nuevos lazos políticos, pero también comerciales, culturales, diplomáticos y militares, donde CPAC en esto tiene un rol fundamental", propuso.

Entonces agregó cómo debería estar conformado ese bloque: "Los Estados Unidos liderando en el norte; la Argentina en el sur; Italia en la vieja Europa e Israel, el centinela en la frontera de Oriente Medio".

Luego volvió a felicitar a Trump y su vicepresidente electo J. D. Vance: ''Una alegría enorme para mí saber que, en los Estados Unidos, primaron el sentido común y la razón por sobre el delirio comunista la agenda woke y la planificación centralizada. Digo que es una alegría porque conozco de primera mano las consecuencias del socialismo''.

En ese momento realizó un paralelismo con el magnate: ''Yo no soy político ni aspiro a hacerlo. Tal como el presidente Trump, tuve que meterme en este pantano putrefacto como acto de defensa propia y la gente me respaldó con su voto y lo sigue haciendo a diario, porque entendió que no quiere volver a tener nada que ver con la política de la casta''.

''Hace aproximadamente 100 años, Argentina dio un giro de timón que marcó el principio de una pendiente resbaladiza, cuyo desenlace está a la vista de todo el mundo. Bajo el mandato del sentimentalismo y las buenas intenciones, los colectivistas lograron convertir en verdad indiscutible, la mal llamada justicia social, que afirma que: “donde hay una necesidad, nace un derecho'', indicó.

Embed El Presidente Javier Milei expuso ante la cumbre de inversores de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Mar-A-Lago. pic.twitter.com/t2bBYUQDGL — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 15, 2024

Por último, el Presidente hizo mención de la próxima conferencia que se realizará a comienzos de diciembre en Buenos Aires. "Hay que convertirnos nuevamente en un faro del mundo, porque el mundo ha sido sumergido en una oscuridad profunda y exige a gritos ser iluminado. Si no me creen los invito a venir a verlo de primera mano el próximo 4 de diciembre, en la CPAC de Buenos Aires".

"Así también extiendo mi invitación al presidente electo, al vicepresidente electo, a Elon Musk y a todos los que quieran venir a acompañarnos", agregó.

"Quiero que todos los líderes del mundo libre sean testigos de la gran gesta que está llevando adelante el pueblo argentino. Será un honor para mí contar con la presencia de todos ustedes, en la próxima conferencia, a realizarse en Buenos Aires", insistió.