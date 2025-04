Gabriel Rubinstein: "Tenemos una pausa en la desinflación"

En tal sentido, Rubinstein indicó en Desafío 2025 cuáles son los puntos clave que el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo deben observar con mucha atención: "Habrá que ver qué pasa con el dólar en las próximas semanas. Si la cotización salta a $1.050, $1.100 o pasa a $1.200 ó $1.300, es que cada vez que sube se genera inquietud y hay remarcaciones. Por el momento, los logros con la inflación van a ser menores. Si luego hay estabilidad cambiaria y monetaria, el año que viene quizá sea menor de 1%".

Argentina no tiene más remedio que tener equilibrio fiscal, si no quiere tener una situación inflacionaria que no puede controlar Argentina no tiene más remedio que tener equilibrio fiscal, si no quiere tener una situación inflacionaria que no puede controlar

Durante la entrevista con Daniela Ballester, el exsecretario de Política económica entre agosto de 2022 y diciembre de 2023 auguró los pasos que dará el Gobierno: "Hará un esfuerzo grande para que la cotización del dólar vaya al piso de la banda y acumular reservas, así dirá que no devaluó. Eso alcanza algunas semanas, después quizá tenga que comprar a $1.100 y $1.200. Las metas a junio son lights, comprar 1.500 y 2.000 mil millones de dólares no debería ser tan difícil por la época, ya que es la de mayor liquidación del campo".

La inflación tiene patas cortas, al rato tenés que hacer algo. Lo mismo pasa con el endeudamiento, al rato no te quieren prestar más La inflación tiene patas cortas, al rato tenés que hacer algo. Lo mismo pasa con el endeudamiento, al rato no te quieren prestar más

"En el campo hay malestar"

El presidente Javier Milei anunció el regreso de las retenciones al campo para junio, ante esta situación es posible una parte del sector agropecuario decida liquidar divisas durante estas semanas. "No hay voluntad de liquidación, será a regañadientes. O sea, lo hacés de manera acotada, ya que en el campo hay malestar y seguirá de esa manera. A veces no tenés muchas opciones, además la decisión que en junio vuelve las retenciones es un perjuicio. Pero al Gobierno, le permitirá acumular un poco de reservas con la liquidación".