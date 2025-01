Javier Milei encabezará un acto en el Museo del Holocausto tras defender a Elon Musk por el supuesto saludo nazi

Su presencia este año se enmarca dentro de la polémica desatada por el dueño de X y flamante funcionario de Donald Trump quien hizo un un saludo con el brazo extendido durante la ceremonia de asunción del republicano, generó todo tipo de críticas y algunos lo vinculan con un saludo nazi.

Elon MUsk saludo nazi El gesto de Elon Musk durante el acto de asunción presidencial de Donald Trump.

Luego de su tuit en defensa de Elon Musk, denunciaron a Javier Milei por instigación a cometer delitos

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, denunció este miércoles al presidente Javier Milei por instigación a cometer delitos con su publicación en la cuenta de X donde insultó a las personas que defienden la ideología de izquierda y los amenazó con "irlos a buscar".

En paralelo, el abogado Gregorio Dalbón anunció que también presentó una denuncia penal en tribunales argentinos contra el primer mandataro a raíz de su publicación sobre el dueño de Tesla. "Lo haremos ante la Corte Penal de La Haya", en referencia al tribunal internacional ubicado en Países Bajos.

Este miércoles el mandatario realizó una publicación en defensa del empresario sudafricano Elon Musk quien fue cuestionado por la prensa mundial luego de haber hecho un gesto similar al saludo Nazi en la asunción presidencial de Donald Trump en Estados Unidos.

"Nazi las pelotas", lleva por título el tuit del economista libertario donde defiende al empresario en el que aseguró que lo tildan de nazi porque "su lucha por la libertad atenta contra el control hegemónico del wokismo internacional".

"Elon no está solo. Los que luchamos por la libertad ya no estamos solos. Somos millones. Y ahora también recuperamos la "tierra de la libertad" que estaba en sus manos, gracias a nuestro querido Donald Trump. No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de putas tiemblen", agregó.

La denuncia de Dalbón contra Javier Milei por el tuit sobre Elon Musk

El abogado Gregorio Dalbón publicó en la red social X que presentó cargos contra el presidente Javier Milei. "Denunciamos a @JMilei en Argentina. Y lo haremos ante la Corte Penal de La Haya. Donde se han denunciado a varios dictadores. Veremos que hace la justicia Argentina y la Corte Penal Internacional (CPI). La persecución por pensar diferente es un claro caso para dicho Tribunal", expresó el letrado.