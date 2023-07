Jaime Durán Barba criticó la campaña de Juntos por el Cambio para las Elecciones 2023. El consultor político ecuatoriano, quien fuera asesor del expresidente Mauricio Macri, consideró que "no hay nada especial" en los mensajes de quienes disputarán la interna . "A las candidaturas de la oposición les falta emoción", aseguró.

Durán Barba consideró que esta es una campaña "normal", donde "no hay nada especial", y cuestionó el enfoque de los equipos de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich de cara a las PASO. "(Javier) Milei es pura emoción. Cristina (Kirchner) también es pura emoción. A las candidaturas de la oposición les falta emoción", afirmó.

El consultor político destacó que a Juntos por el Cambio "le faltan sentimientos, mujeres y jóvenes". En diálogo con AM 750, sostuvo que el hecho de "que haya una interna no significa que comuniquen emociones a la gente. La gente tiene emociones que no están en las peleas de los políticos".

En ese sentido, señaló que "tal vez Javier Milei esté captando las emociones de la gente. ¿Qué ideas de fondo tiene Milei para que voten por él? Emoción. Es una emoción negativa, pero es una emoción. Muchos de los que lo siguen no están de acuerdo con sus propuestas", analizó.

"En política, las emociones tienen gran importancia. La representación política se nutre de la empatía. Sse debe tener una actitud de comprensión de los miedos, angustias, preocupaciones, de deseos y esperanzas. Si eso es sincero, se puede empatizar y representar a los demás. También se puede liderar", explicó Durán Barba.

También comparó las campañas de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. "El partido de Gobierno hace pocos días sacó a un candidato como (Eduardo) 'Wado' de Pedro, que representaba unas ideas, y fue automático que los que votaban por Wado votan por (Sergio) Massa", aseguró en relación a la fórmula de unidad oficialista.

"Y no se explica esto porque se produjo un seminario ideológico y cambiaron los contenidos. No, lo dijo Cristina. Emociona. Cristina emociona a la gente. Eso es así", concluyó.