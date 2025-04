Los Simuladores: se confirmó la cancelación de la película y no habrá regreso en cines

En diálogo con el portal TN Show, el actor Federico D'Elía fue consultado por las chances de hacer la película y fue contundente. "0,01%. Hoy no está la posibilidad porque estábamos con Paramount, que no la puede hacer la película. Hoy no hay posibilidades de hacerla, no sabría contestarte a futuro porque siempre que lo hacemos, fallamos. Ya muchas veces ilusionamos, pero esta vez no es culpa nuestra porque estaba todo para que se haga", señaló en un primer lugar.