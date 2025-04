Guillermo Francos cargó contra Mauricio Macri: "Por una cuestión electoral tomó posiciones en contra del Gobierno"

El jefe de Gabinete analizó que el rechazo de los pliegos de Lijo y García Mansilla en el Senado no fue "un fracaso del Gobierno", sino "de las instituciones". Además, hizo referencia a la figura del presidente del PRO quien "plantea temas institucionales que no sé por qué no lo planteó hace seis meses".

“Estamos en período electoral, hay una elección importante en la ciudad de Buenos Aires, por eso Macri toma muchas diferencias por ese tema. Por una cuestión electoral tomó posiciones en contra del Gobierno que no se por qué no las tomó antes. Él ahora plantea temas institucionales que no sé por qué no lo planteó hace seis meses. Son circunstancias de la política. En momentos electorales las fuerzas tratan de diferenciarse”, consideró el funcionario.