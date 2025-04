El llanto de un jubilado por el operativo en Congreso: "Soy un hombre, pero me tratan peor que a un animal"

Durante la tradicional marcha de los miércoles realizada por los jubilados y pensionados, Manuel describió el dolor que representa el maltrato recibido por parte de la Policía y la Gendarmería: " Siempre se la agarran con los más débiles, a pesar de que no nos alcanza . Pero se burlan y se ríen. ¡Ya no sabemos cómo calificarlos! Hay más fuerza de seguridad que jubilados".

"Soy hombre, pero me tratan peor que a un animal. ¿Cuánto nos queda de vida? ¡Cuánto aportamos y cuánto le dimos al país! ¿Les parece justo que nos traten así? Nos sentimos ninguneamos", expuso el hombre durante la entrevista con Nicolás Munafó para De Una.

Manuel describió que percibe la jubilación mínima, que realiza algunas tareas para poder llegar a fin de mes y que también recibe ayuda de su familia. "Si no fuera por mi hija sería imposible. Lloro porque tengo impotencia, ¿a dónde nos van a llevar? ¿Qué va a pasar más adelante?".

"Un hombre que insulta al Papa y hoy va a llorar allá"

El presidente Javier Milei partirá en las próximas horas hacia Roma, capital de Italia, para despedir al papa Francisco, quien falleció este lunes a los 88 años. Fue el propio sumo pontífice quién había expuesto que no se ejerciera violencia en las manifestaciones.

"Un hombre que insulta al Papa y hoy va a llorar allá. Más hipocresía no se puede, no vi una cosa igual. Se fue una gran persona, pero dejó una gran enseñanza. Este Gobierno no lo va a entender nunca, porque no conoce la necesidad", detalló el jubilado ante este medio.