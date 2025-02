Escándalo cripto: revelaron cuáles eran los siguientes pasos de Javier Milei para promocionar $LIBRA

"Este dinero no es mío, nunca lo reclamé como propio. Es dinero argentino", enfatizó, y apuntó contra un puñado de jugadores pesados en el mercado que, con sus operaciones, desestabilizaron e hicieron caer la criptomoneda.

Embed - ESCÁNDALO CRIPTO en LA ROSADA: LAS PRUEBAS que COMPLICAN al GOBIERNO

Según relató, desde "el equipo del mandatario" le dijeron que "no inyectara nada de nuevo hasta el video de Milei, pero nunca llegó. Él borró el primer tuit, después dijo que no apoyaba el proyecto", lamentó, y defendió al Presidente: "No creo que supiera del todo lo que pasaba".

Además, tal como afirmó más temprano en una entrevista con el youtuber Stephen Findeisen, quien se dedica a investigar estafas cripto, Davis planteó que "esto debía ser un experimento". Según, explicó, Milei "apoyaba" a $LIBRA en el marco de la intención de "tokenizar todas las operaciones financieras del país", pero "no quería convertirla en su memecoin oficial".

Escándalo cripto: Hayden Davis, el impulsor de $LIBRA, pidió instrucciones del Gobierno para devolver la plata

Este lunes, en diálogo con Findeisen en el canal de YouTube Coffeezilla, reveló que espera "instrucciones" para devolver el dinero y que está dispuesto a llevar adelante un plan para el reembolso. Además, subrayó que Milei no se vio beneficiado con la operatoria.

"Necesito que alguien confiable venga a ayudarme porque no sé qué carajo hacer. No quiero ser culpado por algo que no tenía intención de crear. Recuerden que en esto está el gobierno argentino, Milei", enfatizó.

"No tengo intención de ser el enemigo público número uno. No me estoy beneficiando de esto, mi vida está en peligro", subrayó.

Davis insistió en que "esto no es una estafa: es un plan que salió muy mal, a nivel presidencial". "Espero respuestas de Javier Milei y su equipo, les di una ventana de 48. Si me presentan un gran plan, lo haré, sin problemas, no me importa, entregaré la custodia del dinero. No quiero tener nada más que ver con esto, cero", expresó.

¿Qué es LIBRA? El token que promocionó Javier Milei y sorprendió al mundo cripto

El presidente Javier Milei sorprendió este viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales, promocionando una criptomoneda llamada $LIBRA, un token que enseguida registró una suba inédita en su cotización. Desde el mundo cripto encendieron las alarmas sobre una posible estafa de un lanzamiento que sorprendió a propios y extraños.

La moneda es un token llamado Libra (LIBRA), de la red Solana. En las páginas especializadas en cripto ya la catalogaron como una "shitcoin", un término que se refiere a las criptomonedas "inútiles" que existen en el mercado. Tras el anuncio, la cripto alcanzó un pico de u$s4,978, para luego desplomarse a u$s0,99159 en pocas horas. La memecoin se desplomó un 80% en 1 hora, cayendo por debajo de los mil millones de dólares.

Según el ecosistema cripto, el jefe de Estado lanzó una shitcoin o memecoin, una criptomoneda de bajo valor que a menudo carecen de un propósito claro o un uso significativo. A diferencia de Bitcoin y Ethereum, que tienen casos de uso bien definidos, las shitcoins suelen nacer en un intento de capitalizar el éxito de estas monedas principales.

libra.jpg

Estas criptomonedas frecuentemente tienen ciclos de vida cortos, debido a la falta de desarrollo continuo y una comunidad sólida. Esto hace que su valor sea extremadamente volátil y poco fiable, atrayendo, con frecuencia, a inversores desprevenidos que buscan obtener ganancias rápidas.

El mandatario, de esta manera, también emuló así al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el 18 de enero lanzó su propia criptomoneda bautizada con su nombre, y en pocas horas llevó a la capitalización total de unidades en circulación a u$s6.000 millones.