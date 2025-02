Escándalo cripto: Miguel Ángel Pichetto advirtió que "algún colaborador importante de Javier Milei tiene que renunciar"

En tal sentido, señaló que una hipotética salida de algún asesor de Milei "está en los manuales del proceso político, de la conducción y la preservación del líder. Aquí parecería que no, que no va a ocurrir esto".

Pichetto Milei Miguel Ángel Pichetto y Javier Milei.

En tanto, cuestionó el pedido del bloque de diputados de Unión por la Patria de realizar un juicio político contra el mandatario: "No vamos a acompañar un juicio político, me parece que es totalmente prematuro y no hay elementos todavía, y tiene que haber una toma de conciencia en la sociedad para emprender una medida de esa naturaleza".

También, Pichetto opinó que el Gobierno tendría que llevar a cabo una "depuración" y respaldó la investigación por el escándalo cripto. "Acá se está hablando mucho de los que perdieron plata, y lo importante, como me dijo un amigo hace un ratito, son los que ganaron. Acá lo que hay que ver es quiénes son los cuatro que ganaron", expresó.

El escándalo que desató Javier Milei tras promocionar una criptomoneda en sus redes sociales

El presidente Javier Milei publicó el viernes un extraño mensaje en sus redes sociales, en el que promociona una criptomoneda llamada Libra, algo bastante inusual en un jefe de Estado.

"La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", escribió Milei en su cuenta de X.

La publicación, que fue replicada en sus historias de Instagram, contiene un link al sitio web vivalalibertadproject.com. Allí se explica que "el Proyecto Viva La Libertad nace con una clara misión: impulsar la economía argentina financiando pequeños proyectos y empresas locales, apoyando a quienes buscan hacer crecer sus emprendimientos y contribuir al desarrollo del país".

En la página se indica que el proyecto fue desarrollado por una entidad llamada "Kip Network". El email de contacto es una dirección de Gmail.

La agencia de noticias Bloomberg publicó que Milei confirmó "a través de un mensaje de texto que 'el proyecto es real' e implica 'puro financiamiento privado'".

"La cripto promocionada por el Presidente se desplomó en minutos más de un 60%. El 84% de los tokens está en apenas diez personas. Esto es muy parecido a Generación Zoe, de (Leonardo) Cositorto. Vendían humo, la gente entraba y después se quedaban con la guita de todos.", explicó el periodista Mauro Federico en Minuto Final.

La red social X publicó junto al tuit de Milei una aclaración en la que indica que "varias billeteras asociadas a $LIBRA han retirado más de $87M en SOL y USDC, dejando algunos saldos en $0. Este comportamiento es consistente con un posible rug pull. Se recomienda precaución y verificar antes de interactuar con el proyecto".