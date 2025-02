Miguel Ángel Pichetto exigió explicaciones inmediatas a Javier Milei por el fraude cripto: "Inaceptable"

En ese sentido, calificaron al hecho "de una gravedad institucional sin precedentes". "El Presidente utilizó sus redes sociales para publicitar el token Libra, que, en pocas horas, se desplomó tras una liquidación masiva de un grupo reducido de tenedores que controlaban el 84% de los activos, retirando al menos 87 millones de dólares y dejando a cientos de compradores con pérdidas millonarias", recordaron.

Entonces remarcaron que "Milei es economista y no puede desconocer las consecuencias de promover un activo de estas características", por lo que "debe explicar con claridad lo que hizo en lugar de cuestionar a la oposición".

En detalle, solicitaron que se explique "quiénes están detrás de la emisión y comercialización del token Libra", "qué vínculos tienen con el gobierno o con el entorno personal del Presidente", si "algún funcionario o allegado al oficialismo obtuvo un beneficio económico de esta promoción" y por último, "por qué se utilizó la investidura presidencial para impulsar una inversión que resultó en un brutal perjuicio para ciudadanos de buena fe".

El comunicado llevó la firma de todos los integrantes del bloque que preside Pichetto: Emilio Monzó, Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Jorge Ávila, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Francisco Morchio y Esteban Paulón.

De esta manera, los legisladores desestimaron las primeras declaraciones del Presidente sobre el tema, en las que aseguró que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto" e intentó desligarse de la gravedad del asunto.

Comunicado EF

La insólita explicación de Javier Milei tras el escándalo cripto: "No estaba interiorizado en el proyecto"

Horas después de que sorprendiera al recomendar en redes sociales a un token denominado $LIBRA, el presidente Javier Milei ofreció una insólita explicación a su mensaje y sostuvo que finalmente borró el tuit porque "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto".

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)" afirmó.

"A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo", concluyó el mandatario.