Jorge Macri, sobre el PRO en las elecciones legislativas 2025: "Creo que vamos a conformar un frente"

" No creo que vayamos solos, vamos a conformar un frente. No creo que el PRO solo refleje todas las ideas que nosotros podemos representar. Pero no voy a cometer el error que le critico al gobierno nacional. Eso se discute en privado y luego se hace público ", explicó el alcalde porteño en Minuto Uno .

En tal sentido, la máxima autoridad de CABA expuso cómo debería realizarse una fusión con otras fuerzas políticas: "Los acuerdos arrancan de los temas, sino solo discutimos poder. No me gusta la lógica de qué pedazo de la lista te toca. Cuando armamos Cambiemos y Juntos por el Cambio después hubo un trabajo entre Mauricio (Macri), Lilita (Carrió), Ernesto (Sanz) y llevó tiempo. Primero te pones de acuerdo en ideas y temas, que luego se defienden en el Congreso".

Muchas veces nos han subestimado, ya nos ha pasado. El PRO tiene vida claramente

Durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, Macri indicó que "siempre el PRO ha sido frentista, hemos tenido siempre una presencia principal en la Ciudad, pero hoy en mi Gobierno hay otros sectores representados como la Coalición Cívica y la UCR. Por eso, me imagino un espacio frentista, pero no me cierro a nadie. No quiero un país que vuelva atrás, aunque tampoco me gusta eso de 'estás conmigo o sos el pasado'".

Qué dijo Jorge Macri sobre La Libertad Avanza

"El presidente Milei escucha más que algunos de sus funcionarios. Cada vez que quiero hablar con él, me responde y siento una escucha activa. Después, puede no estar de acuerdo conmigo o viceversa. Cuando baja en la estructura, hay cosas inexplicables...", fue la reflexión que realizó Jorge Macri sobre el oficialismo.

Más adelante, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires expuso su visión sobre la definición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien marcó que La Libertad Avanza y el PRO competirán en los comicios: "Está muy bien si es su decisión. Cuando uno quiere un acuerdo, se sienta a dialogar, no se impone. Esta lógica de hacemos acuerdo en todos lado o no, no es una buena manera de empezar una búsqueda de acuerdos".