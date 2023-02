El posteo de Martín Tetaz sobre el billete de $2.000 que despertó burlas y críticas

“Hicieron un genocidio con la pandemia, mientras ellos se vacunaban primero y festejaban el cumple de Fabiola. Miles de muertes se hubieran evitado vacunando como Chile, por ejemplo. Los hospitales detonados, sin especialistas, como el Materno infantil de La Matanza sin pediatras”, indica el posteo de Twitter.

Tuit tetaz

El tuit generó todo tipo de repercusiones por parte de los usuarios, que en principio creyeron que era fake. "Me parece que ese no es el billete de $2000 pero como no soy economista no opino", respondió una joven. "Chile dijiste? Acá se vacunaron 100 personas sin turnos, pero cumpliendo los requisitos de población de riesgo e hicieron semejante escándalo. Si pasaba acá lo que pasó realmente en Chile ni me quiero imaginar el escándalo que hubieran hecho. Infórmese antes de opinar, señor!", retrucó otra.

Nuevo billete de 2.000 pesos: ¿quiénes fueron Cecilia Grierson y Ramón Carrillo?

Las ilustraciones de los billetes de 2.000 pesos que emitirá el Banco Central apuntan a reivindicar a la ciencia y a la salud pública con las figuras de Ramón Carrillo y Cecilia Grierson.

Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud de la Nación

El santiagueño Ramón Carrillo fue un neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista afrodescendiente argentino nacido en 1906 y fallecido 50 años después.

Fue la primera persona que ejerció el cargo de ministro de Salud de la Nación Argentina durante la presidencia de Juan Domingo Perón e integró la tradición científica conocida como Escuela neurobiológica argentino-germana.

Asimismo, produjo trabajos de antropología filosófica, dejando esbozada una "Teoría general del hombre".

Luego de cursar sus estudios primarios y secundarios en Santiago del Estero, se trasladó a Buenos Aires para iniciar la carrera de Medicina, la que concluyó en 1929 con la Medalla de Oro al mejor alumno de su promoción.

Desde estudiante se inclinó hacia la neurología y la neurocirugía, colaborando con Manuel Balado, eminente neurocirujano de la época, con quien realizó sus primeros trabajos científicos.

Ya recibido, abrazó definitivamente estas especialidades y obtuvo una beca universitaria para perfeccionarse en Europa, donde trabajó e investigó junto a los más destacados especialistas del mundo, entre ellos Cornelius Ubbo Ariëns Kappers.

En 1946, Juan Domingo Perón llegaría a la presidencia y confirmó a Carrillo al frente de la Secretaría de Salud Pública, que posteriormente se transformaría en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación.

Durante su gestión se inauguraron casi quinientos nuevos establecimientos sanitarios y hospitales; como el de Roque Sáenz Peña, Chaco, Jobson-Vera, Santa Fe, Pinto, Santiago del Estero; Chos Malal, Valcheta, Río Negro, Cruz del Eje y el Instituto de Gastroenterología, Hemoterapia y de Dermatología de Capital Federal.

Las estructuras de varios hospitales que comenzó a construir durante su gestión fueron abandonadas tras su alejamiento del Ministerio y nunca fueron habilitadas.

Muchas han sido derribadas o abandonadas. Como ejemplo de ello, el Elefante Blanco tenía como objetivo ser el hospital más grande de toda Latinoamérica, pero nunca se llegó a cumplir, ya que, luego de que Carrillo dejara el Ministerio el edificio quedó abandonado.

Cecilia Grierson, la primera médica de nacionalidad argentina

Cecilia Grierson, por su parte, nació en 1859 y fue la primera médica de nacionalidad argentina que, a pesar de los prejuicios de la época, logró obtener un título de grado hasta ese momento reservado exclusivamente a los hombres.

De adolescente tuvo que ejercer de maestra primaria para ayudar a su familia; posteriormente logró el título habilitante de esa profesión, hasta que la enfermedad y deceso de una amiga le despertaron la vocación de ser médica.

Consiguió recibirse y ejercer la profesión a pesar de ser mujer, un impedimento casi insalvable en ese entonces, y se desempeñó como obstetra y kinesióloga, especialidades en las que construyó una extensa trayectoria y llegó a publicar libros específicos sobre el tema.

No logró, en cambio, trabajar como cirujana, a pesar de ser la primera mujer que obtuvo el título habilitante.

Grierson nunca abandonó su tarea docente, creó escuelas y otros tipos de establecimientos educativos con actividades distintas a la medicina y fue pionera en el tratamiento de niños con discapacidades y otros problemas.

Además, luchó intensamente por el reconocimiento de los derechos de la mujer, participó en congresos internacionales y elaboró un estudio sobre el Código Civil, gracias al cual se aprobó un importante cambio en la ley, que incluyó importantes derechos para la mujer casada.