El intendente de Coronel Suárez advirtió que "si sigue la libre importación no va a quedar nadie en calzado deportivo"

"Volvió la libre importación, con un exceso desmedido, y a partir de diciembre y enero se aumentó la importación de zapatillas en un 50%. No hay nadie del Gobierno que pueda dar respuesta a esto. Hemos hecho los intentos necesarios, pero no hay caso. Si sigue la libre importación, no solo desaparece nuestra industria, sino que no va a quedar nadie en calzado deportivo", detalló en diálogo con Minuto Uno.