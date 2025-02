El Gobierno oficializó la apertura de sesiones ordinarias para el sábado a las 21, a pesar de la baja de varios bloques

Al igual que el año pasado, Javier Milei modificó el habitual horario del mediodía en busca de mayor audiencia para su discurso ante la Asamblea Legislativa. Unión por la Patria anticipó su ausencia, mientras que la Izquierda y Encuentro Federal debaten la posibilidad de no asistir. Martín Lousteau adelantó que no estará presente.

El Gobierno confirmó a través del Boletín Oficial que la apertura de sesiones ordinarias del Congreso será el sábado 1° de marzo a las 21 . Al igual que el año pasado, el presidente Javier Milei modificó el habitual horario del mediodía en busca de mayor audiencia para su discurso ante la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, varios espacios políticos anunciaron que no estarán presentes en la exposición del mandatario.

El bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) informó que no asistirá. "Nosotros en el bloque de senadores ya decidimos no escuchar al Presidente porque las veces que se refiere a nosotros primero nos trata muy mal y miente", informó este lunes el presidente del interbloque Frente Nacional y Popular, José Mayans.

"Ya sabemos lo que ha pasado en un año de Gobierno y lo que queremos que el Presidente, así como vino a hacer el show del lanzamiento del presupuesto, que dé las instrucciones para que se inicie el tratamiento en la Cámara de Diputados", agregó.

congreso nacion.webp El Congreso reanuda sus sesiones ordinarias el 1° de marzo.

Por su parte, los diputados del bloque de UxP que lidera Germán Martínez llevaron a cabo un encuentro este miércoles y continuarán debatiendo el jueves para ver qué postura tomar. "O vamos todos o no va nadie", era el planteo previo a la reunión. Finalmente, decidieron pegar el faltazo, un poco condicionados por la postura de los senadores.

Si finalmente optan por no asistir en su totalidad, el recinto podría quedar con solo 197 legisladores presentes sobre un total de 329 que suman los legisladores de ambas Cámaras, dejando 60 bancas vacías.

El senador radical y presidente de la UCR, Martín Loustau, en tanto, anunció que tampoco asistirá. "Algunos peleamos con guantes y reglas y otros hacen cualquier cosa. El sábado no voy a ir a la apertura de sesiones. No voy a avalar con mi presencia las cosas que acaba de hacer el Presidente. No lo avalo para nada", explicó Lousteau a Radio con Vos.

"Ya fui varias veces y no vale la pena. Lo que hacen es montar un mecanismo de barras en las tribunas, de no dejar que entre el periodismo, de agresión permanente y de utilización de las cámaras como les plazca. Eso ya lo hacía el kirchnerismo y lo viví varias veces" agregó el legislador.

Además, miembros del bloque de diputados de Encuentro Federal también analiza la posibilidad de ir, tras la reciente designación de jueces de la Corte Suprema por decreto. La Izquierda también debate si asistirá o no.

El discurso de Javier Milei, con anuncio de proyectos

Con el inicio formal del período legislativo, en el Gobierno buscarán debatir proyectos claves, tales como la Reforma del Código Penal y la "discriminación positiva", nombre que desde el oficialismo le otorgaron a la idea de eliminar los cupos trans y modificar la Ley de Identidad de Género.

Al acto están invitados todos los ministros, diputados, senadores y jueces de la Corte Suprema. Se espera que en su discurso Milei realice un balance de su primer año de gestión y adelante algunas de sus propuestas legislativas para 2025.

Según adelantó Liliana Franco en Ámbito, el mandatario anunciará más de 30 proyectos. No serán megaproyectos, como fue en su momento la Ley Bases, sino que se referirán a "cuestiones específicas e importantes para la gestión".