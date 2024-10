El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cambia el diseño curricular de las escuelas y suma horas de lengua y matemática Así lo anunció Jorge Macri, quien aseguró que cuatro de diez chicos de primer grado no comprende las letras y seis de cada diez no logran manejar problemas matemáticos sencillos. "Lo que hicimos hasta acá no alcanzó", remarcó. Por







Macri aseguró que la forma de enseñar "fracasó".

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que la Ciudad implementará un nuevo diseño curricular en todas las escuelas primarias de gestión estatal y estatal-privada que hará foco en los contenidos de Lengua y Matemática con el objetivo de que "ningún chico termine la primaria sin saber lo que corresponde para su edad".

"Hoy estamos dando un paso más en nuestro plan estratégico Buenos Aires Aprende. Lo que veníamos haciendo hasta acá fracasó, lo que veníamos enseñando en el aula no alcanzaba. Y esto no es caerle al sistema, no tiene que ver con los docentes: tiene que ver con un abordaje y una mirada errónea", aseguró Macri.

Según datos del Gobierno porteño, cuatro de cada diez chicos no comprenden las letras cuando terminan primer grado, y seis de cada diez alumnos de séptimo no logran resolver problemas matemáticos sencillos. El jefe de Gobierno destacó que "estos resultados no son aceptables y no miramos para otro lado". "Queremos una escuela que vuelva a corregir errores, que enseñe a comprender textos, herramientas para matemática y gramática, ortografía, resolver problemas. Lo que no se aprende en estos primeros años es muy difícil que se incorpore después", señaló. Macri realizó el anuncio junto a su vice, Clara Muzzio, y la ministra de Educación, Mercedes Miguel. "Decimos que tenemos chicos que se distraen en el aula, pero la verdad es que no están comprendiendo lo que el maestro o profesor quiere enseñarles. El objetivo es claro: que ningún chico termine la primaria sin saber lo que corresponde para su edad", subrayó. Macri anunció que la Ciudad volverá a adoptar "el modelo de aprendizaje dirigido en función de las diferentes edades, con mucha más intervención del docente". "Donde hay un error, hay que marcarlo y corregirlo sin miedo, exigiendo más, nivelando hacia arriba y siguiendo más de cerca cada paso en particular", sostuvo. También informó que se incorporarán otras áreas de aprendizaje relacionadas con el bienestar socioemocional, la educación digital y la educación financiera. "Este cambio va a llevar algún tiempo y queremos empezarlo ya. Queremos acercarnos a ese aprendizaje que transforma y da más libertad", concluyó. Además, se incluirán más áreas y temáticas transversales como formación ética y ciudadana, educación sexual integral, educación digital, programación y robótica, educación ambiental, educación alimentaria, movilidad segura y sustentable y prevención de consumos problemáticos. El nuevo diseño, en el que trabajaron más de 15.000 integrantes de la comunidad educativa, reemplazará al sistema anterior que no se modifica desde 2004. El proyecto contempla a 271.300 alumnos de nivel primario, 28.000 docentes y 889 escuelas de gestión pública y privada. La Ciudad anunció que los docentes ya se están capacitando en el diseño curricular y contarán con un manual de contenidos de 70 páginas. Esta será la base para trabajar en el aula, además de láminas con objetivos e indicadores de Lengua y Matemática y una plataforma en línea con recursos.



Decidimos cambiar la forma de enseñar Lengua y Matemática en las escuelas primarias de la Ciudad.



"Decidimos cambiar la forma de enseñar Lengua y Matemática en las escuelas primarias de la Ciudad. Donde hay un error, hay que marcarlo y corregirlo. Para eso vamos a evaluar constantemente con un seguimiento más personalizado. Este es un nuevo paso hacia ese aprendizaje que transforma y que da más libertad, porque una Ciudad con mejor educación forma ciudadanos más libres y mejor preparados para construir su propio futuro", escribió Macri en Twitter.