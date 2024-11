El Gobierno confirmó que evalúa la demolición del edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social

“ La demolición del edificio que está en medio de la 9 de Julio no es nueva . Hace décadas que la escuchamos hablar. Me acuerdo de cuando yo era concejal en la ciudad de Buenos Aires allá por los noventa y era un tema que siempre estaba en discusión ", indicó el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, este sábado en diálogo con Radio Mitre.

Luego aseguró que se trata de "un edificio que está en muy malas condiciones" y que además "entorpecía el tránsito dentro de una avenida troncal y central en la Ciudad".

Además el funcionario reveló que la persona que lleva adelante el proyecto de demolición es la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. "Ha planteado que está analizando toda la infraestructura disponible que tiene su ministerio en todos los ordenes y está analizando la necesidad de tener o no tener ese edificio enorme, que tiene un costo de funcionamiento enorme". "Ella será la que le proponga al Poder Ejecutivo cómo seguir con ese predio", añadió.

Sandra Pettovello

De esta manera, se oficializó la intención del Gobierno de derrumbar una construcción inaugurada en 1936, que fue primero sede del Ministerio de Obras Públicas y posteriormente de Desarrollo Social, cartera que fue absorbida en la actualidad por Capital Humano.

Incluso distintos integrantes de la gestión libertaria utilizaron las redes sociales para celebrar que se avance con la demolición del inmueble, ubicado sobre 9 de Julio entre calle Moreno y Avenida Belgrano en el barrio porteño de Monserrat. Uno de los primeros en referirse a la novedad fue el legislador porteño Ramiro Marra quien compartió en X un montaje donde se ve al edificio siendo dinamitado.

Por su parte, el también legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Yamil Santoro, calificó a la edificación como "adefesio fascista" y se ilusionó también con el derrumbe del mismo.

El plan de "desperonización"

El Ministerio de Capital Humano, que comanda Sandra Pettovello, retiró este sábado posters, gigantografías y pegatinas de María Eva Duarte de Perón instaladas en la sede de la Anses.

La iniciativa forma parte de la postura de Capital Humano de "desideologizar" los edificios públicos, retirando bustos o imágenes de dirigentes políticos.

evita anses

Apenas un día antes se había ordenado retirar el busto del expresidente Néstor Kirchner de la sede de Anses en Paseo Colón, medida que se sumó al cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK), ahora llamado Palacio Libertad, y al del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, renombrado como Perito Francisco Pascasio Moreno.

Este nuevo embate ocurrió 24 horas después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, informara la quita de la jubilación de privilegio de la exmandataria Cristina Kirchner, luego de que la Cámara de Casación ratificara la condena impuesta a la expresidenta en 2022.

"En el día de hoy, se retiró el busto del expresidente Néstor Kirchner que se encontraba en las oficinas de Anses de la Av. Paseo Colón", informó Pettovello. Una situación parecida ocurrió meses atrás, cuando la vicepresidenta Victoria Villaruel ordenó sacar un busto del expresidente del Congreso, y aseguró que "No fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda".

busto néstor kirchner

La historia del edificio de Desarrollo Social

En 1932, el arquitecto José Hortal sugirió al ministro de Obras Públicas, Manuel Alvarado, la construcción de un edificio que reuniría las oficinas de la mencionada cartera, que hasta ese momento se encontraban dispersas en 10 sedes distintas. El poder Ejecutivo elevó el proyecto de ley para su edificación al Congreso el 24 de julio de 1933 y fue aprobado el 26 de noviembre.

La construcción fue llevada a cabo por la empresa de José Scarpinelli, dirigida por el ingeniero Marcelo Martínez de Hoz y supervisada por su ideólogo, Hortal. Se inauguró en septiembre de 1936 y, desde entonces, se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos del paisaje porteño y parte de la historia nacional.

Fue escenario de uno de los mayores hitos del país en comunicación: en 1951 en su terraza se instaló una antena que permitió la primera transmisión de televisión del país.

En 2002 fue declarado Monumento Histórico Nacional y en 2010 se restauraron su fachada y sus terrazas manteniendo su estilo, similar al del edificio Kavanagh y el teatro Gran Rex. Mucho de su significancia histórica tiene que ver con haber sido el escenario en donde la entonces primera dama Eva Perón anunció su candidatura para vicepresidenta, acompañando a su esposo y presidente Juan Domingo Perón.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner se buscó que el rascacielos rindiera homenaje a este episodio histórico: en 2011 se instalaron, en sus caras norte y sur, dos imágenes del rostro de Eva Perón, realizadas en acero que miden 31 metros por 24, diseñados por el escultor Alejandro Marmo y el artista plástico Daniel Santoro.