El discurso completo de Cristina Kirchner tras la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema

La verdad que esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos porque al cepo del partido judicial se agrega el cepo al voto popular, una novedad realmente. En realidad, este cepo al voto popular no lo pone esta este triunvirato de impresentables. Este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan. Son tres monigotes que responden a mandos muy por arriba de ellos.

Que nadie se confunda porque lo peor lo peor es tampoco es la oposición. Es el poder económico concentrado de la República Argentina. Es el poder económico concentrado, ese que cuando se produjo el intento de magnicidio aquel primero de septiembre, a los pocos días tituló "La bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá" en tapa. Más clarito, echale agua.

¿Y saben por qué? ¿Saben por qué este cepo al voto popular? Porque no van a cometer el mismo error que cometieron en el '19, cuando creyeron que después de haber perdido las elecciones de medio término en el '17 y después de esa campaña de estigmatización, de vandalismo sobre mi persona, estaba acabada.

Miren un detalle que seguramente a todos se les escapa, pero esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso Ahora, un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires sacan el fallo. Lo mismo que allá por el 19, pero un mes antes de oficializar las candidaturas a presidente para la nueva elección presidencial, nos sentaban en el banquillo de los acusados en esta misma causa porque de esa manera imaginaban que la candidata natural del peronismo por historia, por gestión, por caudal electoral, iba a estar sentada durante todo el mes y durante toda la campaña en ese banquillo de los acusados.

Pero le cambiamos el escenario porque si algo debe hacer un militante y un dirigente político es ver más allá de sus narices y no privilegiar su postura personal o su lugar en una lista, sino hacer lo que hay que hacer para que el partido que nos dio todo lo que somos y todos los honores que hemos tenido gane la selección.

Yo pienso como peronista y voy a seguir pensando siempre de esa manera. Por eso digo: el poder económico puede tropezar una vez con la misma piedra, pero no dos. Y saben que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome.

Porque esta tranquilidad de un dólar pisado y de miles de millones de dólares que siguen tomando prestados y que algún día habrá que devolver anuncian la crónica de una muerte final. Esto no tiene final feliz.

El poder ver económico lo sabe y necesita que cuando este monigote que tenemos de presidente no les sirva más... Miren, no es culpa de él, lo votaron. Hay que hacernos cargo de una buena vez por todas de las cosas.

No nos confundamos, está ahí porque lo votaron, pero cuando este monigote se caiga como el otro monigote del norte, el amigo de la motosierra, Elon Musk... Estas cosas, finalmente estallan porque cuánto puede durar el endeudamiento serial despiadado que están haciendo, la caída de los salarios y las jubilaciones, la destrucción de las capacidades argentinas, en el Conicet, en el Grarhan, en el INTI... ¿Cuánto puede durar la destrucción de las universidades, de la educación?

Cuando esto suceda lo que pretenden es que el campo nacional y popular no pueda organizarse.

Y tan es así compañeros que esto es un triunvirato que ejecuta órdenes superiores. No nos engañemos, que a nadie que debería llamarle la atención esto. Quiero, como decía el otro día, comentar con aquellos que votaron por primera vez a Néstor en 2003 y que hoy tiene 40 años, pero también a los de 40 años para acá, para atrás, para los jóvenes, para los que no vivieron aquello.

Díganme si no es una paradoja entre cruel y patética que los que se fueron en helicóptero con una Plaza de Mayo en la que dejaron más de 38 muertos, los que endeudaron al país con el megacanje y que hoy están de vuelta en el Gobierno como los que trajeron al Fondo Monetario Internacional en el año '18 y nadie los haya llamado ni como testigos a declarar en la causa de despojo y de robo nacional que no tiene precedentes a través de miles de millones de dólares que ingresaron y que nadie sabe adónde están.

Digan, si no es paradójico, que ellos gocen de libertad absoluta para seguir haciendo las mismas cosas, provocando los mismos dolores, los mismos sufrimientos al pueblo argentino y la que suscribe con sus aciertos y sus errores de lo que culminó un proceso político elegida dos veces como presidenta de la República y que fue despedida por una multitud desbordante en la Plaza de Mayo. Y lo hicimos desendeudando al país, pagándole al Fondo.

No lo digo yo, lo dice el ministro de la derecha mafiosa que vino después del 2015, que decía que eran tan ridículos que nadie les prestaba porque tenían un nivel de desendeudamiento como nunca se había registrado. Casi a nivel de dijo un país africano subsahariano o algo así, si mal no recuerdo.

Y además, sin recurrir al Fondo logramos que los trabajadores tuvieran los salarios más importantes de América Latina y los jubilados las jubilaciones. Era posible ahorrar, se llegaba a fin de mes. Esa Argentina que quieren presentar como destruida fue una Argentina que lanzaba satélites al espacio, habíamos logrado que 1200 científicos y científicas volvieran al país repatriados. Repatriados que hoy se quieren ir por falta de oportunidades.

Ese Gobierno que logró que cada provincia argentina tuviera una universidad para que los pibes no se tuvieran que ir a los grandes centros poblados. Y en el conurbano bonaerense, universidades que permiten que la primera generación universitaria de los trabajadores de ese conurbano, que supo ser potente, industrial, albergando más del 50% de la manufactura industrial argentina, hoy está desbastado.

Estoy leyendo un libro muy lindo de Julián Zicari que habla y analiza a Martínez de Hoz como el verdadero jefe político de la dictadura militar que asoló el país entre 1976 y 1983. Es increíble encontrar la misma frase respecto de la Argentina que habían recibido desendeudada a un nivel ridículo y con los mismos argumentos que nos decían a nosotros por los que no les prestaban porque no generaban confianza. Él decía las mismas palabras. Mismas ideas, distintos personajes, pero eso es lo que está pasando hoy en la República Argentina.

Nos están hablando de que destruimos el país. O sea, que 12 años y medio, los argentinos nos votaban para que los destruyéramos. Eso lo dice Macri, que lo echaron a las patadas. Un fracasado que no pudo ser ni siquiera reelegido. Vamos. ¿A quién quieren engrupir?

O sea, que ahora los argentinos son todos otarios, estuvieron votando desde el año 2003 al 2015 tres gobiernos, único caso en la historia Argentina después de la ley Sáenz Peña, ningún partido político pudo concretar tres periodos consecutivos de gobierno. Ninguno.

Y a cómo vamos Y a cómo vamos Mamita, te querida. Entonces, solamente pueden engrupir Sí, y no solamente reforma judicial, unas cuantas cosas más además.

La paradoja como les decía es ellos en libertad y yo presa, pero quiero decirles que mientras los Sturzenegger, los Caputo, los Macri de los parques eólicos, del Correo caminen sin que nadie les reclame nada, estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica.

Créanme que lo siento de esa manera, pero de cualquier forma quiero decirles que estos que hoy han rechazado todos los recursos después de habernos dicho durante años que todo lo que íbamos presentando lo iban a tratar al final cuando se tratara la sentencia definitiva, en definitiva nunca trataron nada porque tal cual lo dije, y hay registro periodístico e históricos, que cuando fui a declarar durante más de tres o cuatro horas en lo cual puse todos los puntos sobre las íes, sostuve antes de levantarme que la sentencia ya estaba escrita y no me equivocaba, desgraciadamente.

Muchas veces quisiera equivocarme, pero la larga experiencia histórica y sobre todo la propia historia argentina te demuestra que a los dirigentes políticos que gobiernan para el pueblo, los dirigentes políticos que logran la distribución del ingreso, más equitativa porque eso es lo que nunca nos van a perdonar.

a los peronistas que sostenemos que el trabajo debe participar también junto al capital y que debe hacerlo fifty fifty, porque es la manera de crecer, es la manera de agregar valor, es la manera de ser una sociedad más justa, equitativa y más vivible.

Una sociedad en que los salarios estén por el piso, en que la gente no consiga trabajo, en que te cierren la salada porque le falta el papelito o el certificadito y al mismo tiempo te dicen que son héroes los que fugar miles de millones de dólares, es un país que no puede funcionar bien. Esto lo tenemos que tener muy claro, compatriotas.

Por eso no quiero extenderme mucho y decirles que se equivocan además los que piensan que de esta manera van a llegar a sus objetivos que es el seguir con procesos de destrucción y expoliación a los argentinos.

Creo que se equivocan porque me pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria o pierde el trabajo. Me pueden meter presa, pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y no van a llegar a fin de mes. Me pueden meter presa, pero los medicamentos cada vez están más caros y más inaccesibles, no solamente para los jubilados, sino para cualquier compatriota.

Me pueden meter presa, pero los padres van a seguir creyendo que sus hijos tienen derecho a comer cuatro comidas por día. Pueden hacer todo eso y no les va a servir. Tardará más o menos tiempo, pero lo digo hace tiempo, el pueblo finalmente es como un río, se le ponen piedras, se puede desviar el cauce, se pueden poner cosas, pero finalmente el agua se filtra y pasa.

Simplemente porque la historia me ha enseñado que el pueblo toma nombres y liderazgos que van surgiendo a medida que va marchando, no hay nada asegurado aquí, nadie tiene la vaca atada, ninguna fuerza política, pero lo que estoy segura porque me enseña la experiencia del pueblo argentino es que no se resignan a vivir sin derechos, que no se resignan a no tener un trabajo digno que no se resignan a pensar que sus hijos pueden ir a la universidad y construir futuro mejor, eso no lo van a resignar. Y si enfrente encuentran dirigentes que sí se resignan, elegirán a otro

Quiero quiero decirles a todos y a todas que los quiero mucho, que les agradezco todo el aguante, todo el amor y todo el afecto. También decirle, porque ahí anda un periodista de un medio que andaba diciendo que estábamos atrincherados en el partido, ¡qué manga de estúpidos, por Dios! ¡Qué gente tan tonta, atrincherados!

No, estábamos en el partido y después de acá me iré a mi casa. Le digo a esos que son ensobrados de la derecha, porque en algunas cosas el hombre tiene razón, hay mucho ensobrado. Entonces quiero decirles que como siempre pondremos el cuerpo porque no nos profugamos, eso hace la derecha mafiosa, los peronistas nos quedamos acá y ponemos la cara y el cuerpo. No somos mafiosos. No somos mafiosos.

Muchas gracias. Los quiero mucho, los abrazo mucho y a militar, a organizarse, a estar junto a la gente que lo necesita.