"El diálogo está roto": el Gobierno justificó la falta de comunicación con la familia de Pablo Grillo

La salud de Pablo Grillo: "Por primera vez se está hablando de una rehabilitación"

El padre de Pablo Grillo, el fotógrafo herido por las fuerzas de seguridad en la marcha de jubilados e hinchas en el Congreso de la Nación, brindó una nueva actualización sobre el estado de salud de su hijo y reveló que "por primera vez se está hablando de una rehabilitación".

Desde la puerta del hospital Ramos Mejía, donde el joven fue sometido a dos operaciones en su cabeza, Fabián detalló que su hijo volvió a pasar una buena noche y "el médico nos dijo que hay un avance muy grande". Desde la jornada del miércoles, al joven le quitaron el respirador artificial y responde bien a estímulos con sus manos y pies.

“El médico me dio el parte, me dijo que siguió sin respirador. Desde ayer a la mañana que está así. Cuando le hablamos aprieta la mano, mueve los pies, está como molesto con la boca luego de estar entubado. Hay una gran mejoría, la verdad que el médico ayer nos dijo que es un avance muy grande”, señaló Fabián a C5N.

En palabras cargadas de emoción, el padre de Pablo señaló: “Algo que me esperanza a mi es que es que por primera vez se empezó a hablar de una rehabilitación". De todas maneras, aclaró que "no es ahora, no es ya", pero "es como que el médico nos dijo vayan viendo donde se pueda hacer, me aconsejó algo y bueno”.

“La verdad que ya deja de ser una ilusión y empieza a hacer algo más concreto”, completó Fabián. Luego valoró el trabajo de los médicos en las dos intervenciones realizadas a su hijo: "Le salvaron la vida, yo los veo más contentos cuando me dan la información. Para ellos también es motivo de alegría".