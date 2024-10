Diputados ratificó el veto de Javier Milei: cruces en el recinto y corridas afuera del Congreso

Live Blog Post

José Luis Espert: "Queremos más educación y menos curros"

"La educación universitaria pública no está en peligro. Es falso de toda falsedad. Lo que sí queremos es cada vez mejores profesores, graduados e investigaciones", remarcó el diputado de La Libertad Avanza, quien señaló que el Gobierno destinó este año casi u$s3.000 millones a las universidades.

"Lo que no queremos son curros que se hagan con el dinero de los contribuyentes, muchos de ellos pobres que no estudian o no van a poder estudiar. No sean ridículos. Queremos educación universitaria y pública, pero cada vez con mayor calidad y menos curros", insistió.