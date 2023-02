¿Cuántos proyectos de ley presentó Milei desde que asumió como diputado?

El 'León', como lo llaman sus seguidores, no integra ninguna comisión, que es el ámbito donde los representantes de los diferentes partidos políticos discuten qué proyectos tienen que ingresar al recinto. Allí, Milei no tiene voto, no participa de las discusiones.

Además, según los registros del Congreso, no presentó ningún proyecto propio desde que juró como miembro de la Cámara. Solamente aparece como cofirmante en algunos proyectos tales como "Declarar persona no grata a Nicolás Maduro".

Desde que asumió su banca hasta hoy, hubo 87 votaciones en la Cámara, de las que se ausentó en 41 (casi el 50%). De las 46 que estuvo presente, 32 votó en contra.

"No vaya a ser cosa que desaparezcas"

Vancis Roda, un joven de 19 años oriundo de Tucumán que militó tres años en La Libertad Avanza, habló con Gustavo Sylvestre en Radio 10 y reveló que, antes de dar esa entrevista, recibió una escalofriante amenaza a través de Twitter.

"Tucu? muerto: Cuidate de q hablas hoy sobre Javi con el gato, o vas a sufrir, mira q tenemos gente en tucuman que te vigila de cerca, VANCIS. Somos muchos nosotros, vos sos solo uno. No vaya a ser cosa que desaparezcas de golpe y no te volvamos a ver", le advirtieron al joven.

La AMENAZA a un exmilitante de MILEO en Tucumán

Durante la nota, Vancis declaró que en el partido de Milei "quedaron al desnuda prácticas propias de un armado que no busca ni la cooperación, ni la libertad o el progreso social, sino que evidencia que tienen una visión completamente antisocial de la política, y en su núcleo tienen el más profundo odio a todo aquel que piense diferente al líder, que lo cuestione en lo más mínimo".

"Esa es la realidad actual del partido de Milei. No hay un atisbo de pluralidad, de disidencia, pero lo que sí hay, y es moneda corriente, es violencia, mucha violencia. Se puede ver a través de las redes sociales. Es increíble el uso de las fuerzas de choque", concluyó el joven de 19 años.