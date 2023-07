Cristina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández pusieron en marcha el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner

Live Blog Post

Alberto Fernández: "Estamos declarando la independencia energética"

El Presidente remarcó la relevancia del gasoducto Néstor Kirchner, durante el acto de su inauguración: "La decisión de hacer el gasoducto fue de nuestro gobierno. Pudimos hacer el gasoducto con recursos argentinos. El gasoducto empleó a más de 10.000 trabajadores. Tengo una satisfacción muy grande. Me comprometí a lo que lo íbamos a hacer y lo hicimos".

"Estoy convencido de que si el Estado no está presente, la Argentina no se desarrolla. Cuando llegamos al gobierno, el Ministerio de Trabajo no existía, tampoco el de Ciencia y Tecnología, el de Salud. Para ellos no era necesario. Nosotros no creemos en eso", enfatizó.

El mandatario marcó la presencia que debe tener el Estado: "Hace falta un Estado presente que sea capaz de impulsar el desarrollo. No hay municipio que no tenga obra pública vigente. Estamos con uno de los índices más bajos de la desocupación en la democracia. Le pusimos el pecho y salimos adelante. Se vienen grandes desafíos y oportunidades. No somos un país sin destino".

Fernández también enfatizó sobre los logros durante su gestión: "Las elecciones se avecinan. No todo es lo mismo. Mencioné lo que hicimos en la obra pública y también tuvimos otros desarrollos. Desde 2019 hasta hoy, 117.000 familias tienen su casa propia financiada por el Estado. Preservemos la unidad de los que queremos que la Argentina avance y crezca, con una Justicia social. Unidos, todo se hace más fácil".

"La unidad de los que queremos que Argentina crezca, que avance, de una Argentina igualitaria de los derechos de los que trabajan, de distribuir adecuadamente los ingresos, y los que queremos una Argentina integrada al mundo", agregó el mandatario en este sentido.