Cristina Kirchner: "Milei está fascinado con Elon Musk, que es un industrial, todo lo que él desprecia"

Cristina se pronunció también sobre el anuncio de Milei referido a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. "¿Nadie le avisa a este señor que no somos complementarios con EE.UU., que somos competitivos? ¿Por qué no le pregunta a (José Luis) Machinea qué le pasó cuando fue a EE.UU.?", planteó la exmandataria.

Luego, explicó que cuando Machinea era funcionario del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) "se fue con las carpetas del polo petroquímico y siderúrgico abajo del brazo para conseguir guita para privatizarlos en el Banco Mundial".

"El presidente del Banco Mundial le dijo: 'No le puedo dar eso, porque la silla de EE.UU. no me lo permitiría, porque ustedes compiten con el sector petroquímico y siderúrgico de los EE.UU.'", explicó Cristina.