Cristina Kirchner llamó a "estar junto a la gente que más lo necesita": "Ordenados y organizados"

La expresidenta aseguró que "los peronistas no son mafiosos" y volvió a pedir que se profundice "la empatía y el acercamiento". "El pueblo argentino no se resignan a vivir sin derechos, a no tener un trabajo digno, a que sus hijos puedan ir a la universidad y tener un futuro mejor", remarcó.