Cripto estafa: el fiscal Taiano pidió la versión taquigráfica de la reunión que se realizó en Diputados con expertos informáticos

En el mensaje además detalló: "En el oficio me solicitaron el envío de la versión taquigráfica de la reunión mantenida con expertos en cripto-estafas, la que ya fue remitida".

Por su parte, compartió una captura del oficio en cuestión el cual lleva la firma del fiscal a cargo: "Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro.3, sita en avenida Comodoro Py 2002 5° piso, Capital Federal, teléfono 4314-2941 (correo electrónico: [email protected]), en relación con la causa n°574/2025, caratulada "Milei, Javier Gerardo y otros s/averiguación de delito", que tramita delegada en esta Fiscalía en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación, a fin de solicitarle que tenga a bien remitir la versión taquigráfica correspondiente a la reunión llevada a cabo el 25 de febrero pasado, en el marco de la cual fueron invitados especialistas de informática y tratamiento automatizado de la información".

"Por otra parte, habré de requerirle que aporte los datos de contacto de los profesionales convocados en esa oportunidad, en particular número telefónico y dirección de correo electrónico", concluye la presentación.

Embed Como Presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de @DiputadosAR recibí un oficio del Fiscal Taiano, en el marco de la causa “Milei, Javier Gerardo y otros s/averiguación de delito”.



En el oficio me solicitaron el envío de la versión taquigráfica de la reunión… pic.twitter.com/UBLYH9tQi8 — Pablo Carro (@PabloCarroOk) March 1, 2025

Escándalo cripto: The New York Times reveló que empresarios recibieron pedidos de dinero para ver a Javier Milei

Una investigación del prestigioso diario The New York Times volvió a poner a Javier Milei y su entorno en el centro de la escena por el escándalo del caso $LIBRA y podría complicar su situación judicial del Presidente no solo en Argentina sino también en Estados Unidos.

En una extensa investigación, el periódico afirma que empresarios del mundo cripto confirmaron pedidos de dinero para ver al Presidente por parte del consultor Mauricio Novelli, quien introdujo en el círculo de poder a Hayden Mark Davis, creador del activo que derivó en un escándalo el 14 de febrero pasado.

"En la conferencia, Novelli le cobró a los patrocinadores 50.000 dólares por una intervención y un encuentro con Milei, según cuatro asistentes que pagaron esa cantidad. Sin embargo, esas personas dijeron que la reunión con el presidente resultó ser una rápida foto grupal. Para conseguir más tiempo, dijeron dos de ellos, los organizadores de la conferencia les dijeron que costaría más", señala el artículo publicado este viernes y redactado por los periodistas Jack Nicas y David Yaffe-Bellany.