Corresponsales extranjeros denuncian que fueron discriminados por el equipo de Milei

A través de su presidente, Alejandro Di Giacomo, ACERA se encuentra realizando gestiones directas con el equipo de prensa del candidato presidencial Javier Milei, y con su responsable de Asuntos Internacionales, Diana Mondino, ante la "marginación de prácticamente toda la prensa de medios extranjeros", que no fue acreditada para el domingo.

"Representa una acción que limita seriamente las posibilidades ejercer la labor profesional y, de algún modo, discrimina entre medios de prensa", indica el comunicado de ACERA.

"El equipo de campaña argumenta que no tiene lugar, pese a que no hubo impedimentos en las acreditaciones del cierre de campaña", añadieron los corresponsales, quienes advirtieron que "de no prosperar, también haremos el reclamo a las autoridades electorales".

Milei y los demás candidatos de La Libertad Avanza aguardarán el domingo los resultados de los comicios en el Hotel Libertador, ubicado en pleno centro porteño.