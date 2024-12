Conflicto con diplomáticos rusos: la carta de una Madre del Dolor por las denuncias contra los agentes de tránsito

Viviam Perrone, madre de Kevin Sedano, atropellado en 2002 en Olivos, escribió un texto en apoyo al área de Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remarcó que "la inmunidad diplomática no los exime de cumplir la ley".

Luego de que la diputada Marcela Pagano denunciara al área de Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el conflicto con los diplomáticos rusos que se negaron este miércoles a someterse al control de alcoholemia , Viviam Perrone, mamá de Kevin Sedano e integrante de la Asociación Madres del Dolor , escribió una carta en apoyo al accionar de la dependencia porteña y remarcó que "la inmunidad diplomática no los exime de cumplir la ley" .

"Leímos su denuncia penal contra Darío Antiniolo, subsecretario de Tránsito y Leandro Ricciardi, director general del Cuerpo de Agentes de Tránsito. Seguramente, mientras lo hacía, tenía cerca a su bebé recién nacido en este día de Navidad. Nosotros no tenemos a nuestros seres queridos debido a conductores imprudentes que no respetaron la Ley Vial y terminaron con la vida de nuestros hijos ", comienza el escrito difundido.

Como se fundamentó durante todo el transcurso de la polémica, el Tratado Internacional de Viena establece en el artículo 41 que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del país receptor.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/viviamperroneOK/status/1872096789765222893&partner=&hide_thread=false Sra @Marcelampagano ,

Leímos su denuncia penal contra el Sr Darío Antiniolo (Ud no escribió bien su nombre) Subsecretario de Tránsito y Leandro Ricciardi, Director General del Cuerpo de Agentes de Tránsito.

Abro — Viviam Perrone (@viviamperroneOK) December 26, 2024

"Todos los tratados están por encima de las leyes. Pero, circulando en una ciudad, hay leyes básicas como el respeto al semáforo, no tapar las rampas para discapacitados, no conducir en estado de embriaguez, etc. que deben respetarse", expresó Perrone.

Frente a la denuncia presentada, desde Madres de Dolor anunciaron que dan "total apoyo a los señores Antiniolo y Ricciardi", ya que "el respeto a la vida debe ser el derecho máximo a cuidar y defender en todo el mundo".

"La inmunidad diplomática no los exime de cumplir la ley. Todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deben respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor", concluyó.

En su denuncia, Pagano sostuvo que se violaron las "obligaciones internacionales" del Estado por no haber respetado el "status especial" de las misiones diplomáticas en la Argentina.

Marcela Pagano denunció al área de Tránsito de CABA por los controles a los diplomáticos rusos

La diputada nacional por La Libertad Avanza, Marcela Pagano, intervino en el escándalo diplomático con agentes de tránsito y empleados de la Embajada rusa durante el feriado por Navidad, y presentó una denuncia penal para que se esclarezcan los hechos.

A través de sus redes sociales, la también periodista mostró su denuncia contra el área de Tránsito de la administración de CABA para que "se investigue su accionar contra los diplomáticos rusos". Además, señaló que la misma está dirigida "contra el resto de las representaciones diplomáticas que fueron detenidas con el argumento del control", según detalló.

En el texto acusó a los agentes de tránsito de haber violado las "obligaciones internacionales" del Estado por no haber respetado el "status especial" de las misiones diplomáticas en el país. "La conducta de los denunciados, en sus diferentes niveles de responsabilidad, resulta contraria a la normativa nacional e internacional, configurando presuntas violaciones a los deberes inherentes a sus funciones y un abuso de la autoridad que ostentan", se lee en la presentación judicial.

Pagano señaló que uno de los puntos centrales que debe ser esclarecido en este caso es "si la ubicación del control de tránsito y la actuación de los agentes fueron planificadas de manera legítima" o si, por el contrario, "respondieron a un intento deliberado de generar un incidente diplomático".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Marcelampagano/status/1872075566775734489&partner=&hide_thread=false Esta es mi denuncia contra el área de Tránsito de la administración de CABA para que se investigue su accionar contra los diplomáticos rusos y contra el resto de las representaciones diplomáticas que fueron detenidas con el argumento del control pic.twitter.com/Dvw34WmA0H — Marcela Pagano (@Marcelampagano) December 26, 2024

"Argentina no puede exigir lo que no está dispuesta a cumplir. En momentos en que el gobierno argentino busca ejercer una presión diplomática significativa para garantizar el respeto por los derechos de sus ciudadanos en el extranjero, resulta imperativo que el accionar de sus funcionarios en territorio nacional sea un reflejo de los mismos valores y principios que reclama. De lo contrario, se compromete no solo la integridad de nuestras instituciones, sino también el bienestar de los argentinos en el exterior", indicó.

Tras el escándalo, la denuncia de Pagano no fue la única, ya que, según detalló la periodista Vanesa Petrillo, se realizaron dos presentaciones judiciales más por conflicto con los diplomáticos rusos que se negaron a cumplir con control de alcoholemia.

"Son contra el accionar de la Policía de la Ciudad: la de Marcela Pagano; otra del ex juez Tiscornia que la envió a la Corte; otra del estudio Baños", detalló en su cuenta de X.

Quiénes son los rusos que se negaron al control de alcoholemia

El escándalo diplomático se desató después que dos rusos, trabajadores de la embajada, se amotinaron en sus autos con patentes diplomáticas durante horas luego de negarse a un control de alcoholemia que se realizaba en el marco de los festejos de Navidad en Avenida Libertador y Callao, en el barrio porteño de Palermo. Debió intervenir la Policía de la Ciudad y ambos fueron trasladados a la Embajada rusa.

Sergei Baldin, de 38 años, es el conductor del Volkswagen blanco que protagonizó el primer incidente en un control ubicado en Avenida Libertador y Callao. Tiene domicilio registrado en la representación comercial rusa, ubicada en la calle Dragones al 2300, pero se desconoce su cargo, según reportó Infobae.

Timur Solomatin, el segundo diplomático que se negó a los controles, es el codirector de la Casa de Rusia en Buenos Aires. Efectivos de la Policía de la Ciudad los escoltaron desde el control de tránsito hasta el edificio de la Embajada, ubicado en la calle Rodríguez Peña al 1741