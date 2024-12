Un diplomático ruso se negó a realizarse un test de alcoholemia y se amotinó en su auto durante más de una hora

Ocurrió durante los controles de rutina en Avenida Libertador y Callao. El hombre no se sometió a la prueba con el halómetro, no presentó la documentación del vehículo y mostró videos de presuntos misiles. Debió intervenir la Policía de la Ciudad.

El supervisor del punto de control, Martín Funes, explicó que el conductor "no nos entregó documentación alguna". Ante la posibilidad de que efectivamente contara con inmunidad diplomática, "solicitamos la presencia de la Policía de la Ciudad para que él acredite tanto los papeles del vehículo como de su persona".

"Él expresó que estaba en condición de diplomático y no necesitaba realizar el control, no mucho más. No acreditó identidad de nada ni cargo alguno. De hecho, cuando le expliqué el procedimiento, se limitó a subir la ventanilla", relató.

El hombre comenzó a realizar llamados telefónicos y, durante más de una hora, permaneció amotinado dentro del auto. Según la Convención de Viena, los vehículos de diplomáticos no pueden ser requisados, confiscados, allanados ni retenidos por las autoridades locales, pero el conductor no presentó los papeles que acreditaran esta condición.

Noticia en desarrollo.-