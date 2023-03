Conectar Igualdad Bonaerense: Kicillof hizo la entrega de netbooks para estudiantes

Mediante el programa, la Provincia destinará cerca de 300 mil computadoras personales para los estudiantes del último año de la educación secundaria.

Según explicó el mandatario provincial, el programa busca que alumnos “tengan una vida mejor, tengan oportunidades, se puedan esforzar para estudiar y conseguir un mejor trabajo”. “Uno se puede esforzar más o menos, si se sacrifica y hace mérito, seguro le irá mejor. Pero siempre importa de dónde partió, dónde nació, algo que no depende de uno”, sostuvo e exministros de Economía y evaluó que “sin oportunidades, aunque haya voluntad y esfuerzo, se corre muy de atrás”.

El crecimiento del programa Conectar Igualdad

Desde el Poder Ejecutivo se indicó que entre los años 2020 y 2022 ya se entregaron más de 248.820 equipos junto al Programa Conectar Igualdad, junto al Ministerio de Educación de la Nación, y, el año pasado, 350 computadoras fueron entregadas a los Consejos Escolares.

Además, se conectaron en 2022 unas 5.500 escuelas a Internet y este año serán 1.300 más.

En ese sentido, Kicillof consideró que “la sociedad debe dar oportunidades” y parafraseó un tema del cantante Wos que señala: “Y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas. Que sin oportunidades, esa mierda no funciona”.

Y agregó: “Me hablan de esfuerzo y de meritocracia, pero sin oportunidades, o si uno parte cien metros de atrás, va a perder contra el que partió antes, aunque se mate corriendo y transpire”.

En ese razonamiento, luego añadió ante los jóvenes presentes: “Se les pide esfuerzo, pero muchas veces no depende sólo del mérito o sacrificio sino que hay que igualar, abriendo escuelas o universidades públicas desde el Estado”.