La Comisión de Juicio Político citará a Rogelio Frigerio por la coparticipación a favor de CABA

Juntos por el Cambio rechazó la decisión. "No se puede citar a una persona que tuvo una actitud no muy común que es renunciar a una banca para hacer campaña y que está compitiendo para el 13 de agosto, de una provincia de la que es oriundo también el diputado", sostuvo el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.

"Quieren someter al candidato a gobernador más competitivo de la provincia. Él se podría haber quedado con sus fueros y no venir pero no lo hizo y renunció a su banca. Me opongo desde todo punto de vista", agregó.

rogelio frigerio

La Comisión también resolvió citar en la próxima reunión a una serie de funcionarios nacionales. Entre ellos, ministros de Economía de diferentes provincias; la exsecretaria de Interior, Silvina Batakis; el Procurador General porteño, Gabriel Astarloa, y funcionarios del Ministerio de Economía que intervinieron en las audiencias de conciliación por el tema.

A instancias del diputado Rodolfo Tailhade (FdT) se aprobó también citar a Ignacio Mahiques, exfiscal federal y actual juez de apelaciones de la Ciudad. Tailhade señaló que "es el funcionario que festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Four Seasons, a la que arribaron juntos Marcelo D' Alessandro y Silvio Robles".

"Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis que es la connivencia entre la Corte y el gobierno de la Ciudad en este caso. Necesitamos conocer la veracidad de estas conversaciones", destacó el diputado.

Para eso, pidió que se realicen "tomas de las huellas biométricas de voz de D' Alessandro y un peritaje para cotejar posible identidad de los chats" entre el exfuncionario porteño y Robles, mano derecha del titular de la Corte, Horacio Rosatti.