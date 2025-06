Causa $LIBRA: la Oficina Anticorrupción desligó de responsabilidades a Javier Milei

"La utilización de redes sociales por parte de funcionarios públicos, incluidos quienes ocupan la más alta jerarquía del Estado, no implica en todos los supuestos el ejercicio de una función pública en los términos establecidos por la Ley de Ética Pública", justificaron.

La causa que investiga el rol Presidente sigue en la Justicia Federal. El 30 de mayo pasado, el fiscal federal Eduardo Taiano había pedido informes sobre líneas telefónicas que estén o hayan estado a nombre de Javier Milei, Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli.

Gs282VwWoAAWh5E (1).jpeg

"Según las medidas producidas y constancias agregadas en estas actuaciones, el señor Presidente de la Nación, Dr. Javier Gerardo Milei, no infringió la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública -artículo 2° incisos a), g) e i)- por la difusión del proyecto privado "Viva la Libertad Project", efectuada el 14 de febrero de 2025 a través de su cuenta personal en la red social "X" @JMilei", detalla la resolución en su artículo 1.

Milei desligado del caso $LIBRA: la reacción del arco político a la resolución de la Oficina Anticorrupción

Uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, que publicó un duro descargo contra el organismo en X al asegurar que ese dictamen es de "una nulidad clarísima".

"La OA cerró la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. No porque no haya vínculos. No porque no haya consecuencias. La cerró porque decidió dictaminar lo que el Presidente quería. Según la OA, Milei no incurrió en ninguna falta ética cuando promocionó el token $LIBRA desde su cuenta de X, porque lo hizo como ´ciudadano´ y no como Presidente", resaltó en un primer momento Ferraro.

Para luego destacar: "Es decir, el Presidente puede operar desde su cuenta personal, generar un impacto financiero, beneficiar a un entorno privado. y luego decir que no era él actuando como Presidente. Que era ´otro ´. El Presidente está disociado. Disocia su responsabilidad institucional de su palabra pública. Disocia sus actos de sus consecuencias. Disocia su investidura de sus deseos. Y la Oficina Anticorrupción no solo lo acepta: lo justifica", consideró el legislador nacional".

En el mismo sentido, advirtió que "la gravedad es aún mayor si se considera que el dictamen repite exactamente lo que Milei dijo en su primera entrevista posterior al escándalo -el lunes 17 de febrero- con Jonathan Viale: que había apoyado un emprendimiento privado sin ser parte, desde su cuenta personal, y que por eso no correspondía ninguna responsabilidad institucional".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/1931403858481139844&partner=&hide_thread=false PARA LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN EL PRESIDENTE ESTÁ DISOCIADO.



La OA cerró la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. No porque no haya vínculos. No porque no haya consecuencias. La cerró porque decidió dictaminar lo que el Presidente quería.



Según la OA, Milei… pic.twitter.com/6kAcJRDZMJ — maxi ferraro (@maxiferraro) June 7, 2025

"La OA no investiga. Transcribe. No interpreta los hechos. Los refrenda. ¿Dónde termina la función pública y empieza la impunidad? ¿Puede un jefe de Estado separarse en dos para evadir responsabilidades? Esta lógica no tiene antecedentes. No hay democracia posible cuando un Presidente exige poder sin control, y se deslinda de sí mismo cuando ese poder genera daño", recalcó el diputado.

Además, consideró que "este dictamen es de una nulidad clarísima" y reclamó que la Justicia investigue "si hubo injerencia directa del Presidente para garantizar un cierre a medida"

Caso $LIBRA: un diputado español pidió la detención de Javier Milei "ni bien pise el aeropuerto"

El diputado español Víctor Egío, integrante del partido de izquierda Podemos, pidió que el presidente Javier Milei sea detenido ni bien llegue a Madrid, por sus vinculaciones con la causa de la criptomoneda $LIBRA, en el marco de la gira del mandatario por Europa.

A pocos días de que el Presidente inicie una nueva gira internacional por distintos destinos en Europa, el integrante del partido Podemos-IU/V-AV y diputado en la Asamblea Regional de Murcia, apuntó al líder libertario, al que acusó de “haber estafado a más de 50.000 personas con la criptomoneda $LIBRA”, una acusación sin sustento judicial firme pero replicada con insistencia por sectores opositores a La Libertad Avanza.