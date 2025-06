$LIBRA: el diputado Ferraro acusó a la Oficina Anticorrupción de encubrir a Javier Milei

"La OA cerró la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. No porque no haya vínculos. No porque no haya consecuencias. La cerró porque decidió dictaminar lo que el Presidente quería. Según la OA, Milei no incurrió en ninguna falta ética cuando promocionó el token $LIBRA desde su cuenta de X, porque lo hizo como 'ciudadano' y no como Presidente", resaltó Ferraro.