Axel Kicillof presentó el Operativo Sol y pronosticó que será un temporada de "bajo gasto, corta estadía o en casa propia"

El gobernador bonaerense encabezó un acto en Miramar junto a los intendentes de la costa atlántica y aseguró que "si no hubiera Estado, no habría verano". "A pesar de este marco espantoso, no vamos a bajar los brazos", sostuvo.