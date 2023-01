Aníbal Fernández: "Wado de Pedro no puede pedirle explicaciones al Presidente"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se expidió sobre el "malestar" del ministro del Interior, "Wado" de Pedro, con Alberto Fernández por no sumarlo a la reunión que mantuvo con Lula Da Silva y referentes de Derechos Humanos: "No puede pedirle explicaciones al Presidente" .

En esa línea, comentó: "Si no lo invitaron, no sé quién no lo invitó y tampoco sé si tienen que estar en una reunión, en la que el presidente de Brasil le pide que el presidente lo acompañe. No se qué es lo que pretenden", sentenció.

"Si en todo caso las políticas no son de su satisfacción, o se acompaña callándose la boca o si no dando un paso al costado y a ponerse a trabajar en la vereda de enfrente para las PASO que se vienen para ser Presidente", argumentó.

El ministro de Seguridad se puso en la vereda de Alberto Fernández y afirmó que "lleva a quien tiene que llevar, no necesariamente lo que ellos quieran porque si así fuera, los que se hubiesen ocupado de que estuviera presente serían los propios organismos de Derechos Humanos".

Respecto al malestar que generó la ausencia del ministro del Interior aseguró que "no hay un vocación de perjudicarlo" y en es marcó volvió a subrayar que "el que decide es el presidente y si toma una decisión de esa características, ningún ministro está en condiciones de ponerle los puntos al Presidente" y concluyó que el mandatario "no ha hecho otra cosa que le conviene al país ".

El entorno del ministro del Interior había dejado trascender este jueves su malestar por la falta de invitación a la reunión que tuvo lugar el lunes en Casa Rosada entre Fernández, Lula y referentes argentinos de los derechos humanos. Por ser integrante de HIJOS, De Pedro consideró que debió haber participado y atribuyó la falta de invitación a la campaña electoral.