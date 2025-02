Andrés Gil Domínguez: "A Cristina Kirchner la condenaron con prueba indiciaria y dolo presunto, acá hay prueba y dolo directos"

"Milei está siemore en ejercicio del cargo, la conducta que ahora está siendo sometida a investigación no se tiene que probar", dijo el abogado constitucionalista."

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez se pronunció sobre escándalo que estalló a raíz de la promoción que el presidente Javier Milei realizó de una criptomoneda. En primer lugar, Gil Domínguez se refirió al argumento que viene elaborando el Presidente respecto de que el retuit de la criptomoneda no fue una promoción sino una difusión: "Milei está siemore en ejercicio del cargo, la conducta que ahora está siendo sometida a investigación no se tiene que probar . Milei posteó, publicó y promocionó una criptomoneda que terminó en una estafa e indujo a través de su prestigio y su figura indujo a que se invirtiera en un proyecto inexistente”.

El abogado, que es egresado de la Universidad de Buenos Aires. doctor en Derecho, y se desempeña en el área de Derecho Constitucional. dialogó con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno por C5N y se refirió también al argumento de que Milei desconocía las particularidades del proyecto que retuiteó: "Si Milei antes de ser diputado fue profesor de una escuela de traders, se reunó varias veces con los desarrolladores de estas criptomanedas, entonces sabe de criptomonedas , esto también está probado, no es materia de investigación”.

Finalmente, Gil Domínguez hizo una comparación.: "A Cristina la condenaron con prueba indiciaria y con dolo presunto acá hay prueba directa y dolo directo”. E insistió sobre el punto: "Es un parámetro de comparación jurídico, político y social. Si Cristina está bien condenada, acá tenemos dolo y prueba directos”.

Cuáles son los nombres que mencionó Milei sobre el escándalo cripto

El presidente Javier Milei se refirió al escándalo que desató luego de que promocionara la criptomoneda $LIBRAen sus redes sociales y detalló su relación con el impulsor de ese token y autodefinido como "asesor" del libertario, Hayden Davis, y con el creador del evento Tech Forum, Mauricio Novelli.

En diálogo con TN, Milei detalló su vínculo con Davis: "Lo conocí en una fintech de octubre de 2024. Me dio una propuesta de una estructura para que financie a los que son emprendedores y que por una cuestión de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar este tipo de proyectos que generan crecimiento económico".

"Me pareció que era una herramienta interesante para que se puedan financiar estas personas, que sino, de otra manera, no podrían acceder a financiamiento", agregó en esta línea.

En tal sentido, se refirió a su tuit con la promoción de $LIBRA. "Como un tipo súper entusiasta de la tecnología, frente a la posibilidad de que exista una herramienta para financiar proyectos de emprendedores, le di difusión", marcó.

Por otro lado, precisó su relación con Novelli: "Lo conozco desde hace muchos años. En algún momento daba clases en su academia. Di una clase que se llamaba 'dinero, precios y tipo de cambio'. Él armó la reunión Tech Forum. Es hipercreativo".