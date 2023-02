Alberto Fernández repudió las amenazas a Castagneto: "Deben saber convivir en democracia"

El presidente Alberto Fernández repudió las amenazas que sufrió el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, en redes sociales e instó a respetar "la diversidad y castigar la violencia del que agrede a quien no piensa diferente".

"Quienes dicen amar la República, deben saber convivir en democracia. La convivencia democrática supone el respeto en la diversidad y castiga la violencia del que agrede a quien no piensa diferente. Mi solidaridad con @CastagnetoC y mi absoluto repudio a sus agresores", expresó el mandatario en sus rede sociales.

image.png

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, denunció una serie de amenazas e intimidaciones que recibió a través de las redes sociales. En los posteos, además de incitar a cometer actos de violencia contra él y su familia, incluyen información sobre el lugar donde veranea desde hace 30 años.

El 28 de enero pasado, la usuaria @embroshco (embroschca ANTI K.) escribió en Twitter: "Carlos Castagneto (AFIP) alquila carpa en el mismo balneario q yo. Apolo, en mardel.. El y su desagradable esposa. No sé cómo tienen cara de salir a la calle. Y tienen suerte de q no los putean, xq la gente no lo tiene bien identificado. Tengo unas ganas de hacer una maldad...." (sic).

Se trata de un tuit que ya tiene 13,4 mil reproducciones y más de 160 comentarios en los que se pueden leer toda clase de incitaciones a la violencia, insultos, alusiones ofensivas contra la familia de Castagneto y amenazas de muerte, como la que escribió citando al tuit original el usuario @jjfinsua_juanjo, que pide “agarrar una ametralladora”.

A raíz de la gravedad de los hechos, el titular de la AFIP presentó una ante la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal, que le tomó declaración y ya interviene en la investigación.