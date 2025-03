8M: la rama femenina del PJ le exigió a Milei "la restitución de los programas desmantelados"

"Nuestras vidas y nuestra libertad no pueden estar gobernadas por el mercado. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social y las políticas de género", añadieron.

COMUNICADO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDADES DEL PARTIDO JUSTICIALISTA



En este 8M, la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades del Partido Justicialista reafirma su compromiso con la lucha por la igualdad, los derechos y la justicia social.… — Partido Justicialista (@p_justicialista) March 8, 2025

En el extenso comunicado, el PJ remarcó que la paralización de programas de asistencia "no solo significa un retroceso", sino que además "condena a miles de argentinas a la desprotección y la vulnerabilidad".

"La profunda crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo afectan con mayor dureza a las jefas de hogar, las trabajadoras informales y las jubiladas, profundizando la feminización de la pobreza", sostuvieron.

Siete de cada diez mujeres no podrán jubilarse en 2025 por el vencimiento de la moratoria previsional

Uno de los capítulos de la Ley 27.705 de Moratoria Previsional llega a su fin y al sector de la población que más afecta es a las mujeres que ya cumplieron la edad jubilatoria, pero no lograron los aportes necesarios. Como no hay intenciones de prorrogar la vigencia de la misma, se prevé que 7 de cada 10 mujeres en edad jubilatoria se verán afectadas. El impacto es devastador y refleja una falta de sensibilidad hacia las necesidades y derechos de un sector crucial de la sociedad.

Las diferencias estructurales en el ámbito laboral entre mujeres y hombres están históricamente marcadas y tiene que ver con que muchas de ellas dedican a su vida a trabajos de cuidados no remunerados. Esto las pone en desventajas en cuanto a las leyes y, particularmente, a recibir la jubilación una vez cumplida la edad.

Como no se prorrogará la vigencia de la ley, habrá muchas mujeres perjudicadas. Concretamente, lo que sucede es que vence un capítulo de la ley que afecta a las personas que ya cumplieron su edad jubilatoria (60 años en mujeres y 65 en hombres) y que hoy en día pueden comprar aportes hasta diciembre del 2008.

Luego del 23 de marzo, si la persona ya cumplió la edad y no cumple con los aportes, no importa que sean 29 años, no se va a poder jubilar. Lo que sí no se vence es para aquellas mujeres que tienen entre 50 y 59 años y hombres entre 55 y 65 años, es decir, aún no cumplieron, que quieran comprar aportes, puedan hacerlo para llegar a esos 30 años requeridos.

Si bien el motivo es estrictamente económico porque el Gobierno asegura desde el principio de su gestión que “no hay plata” y, con esto, olvida las necesidades básicas, pero también deja de lado uno de los derechos ya garantizados para aquellas mujeres que tuvieron que dejar de lado sus trabajos estables para poder dedicarse a la maternidad, para hacer tareas en sus casas e incluso, muchas de ellas dedicaron sus días en familiares con discapacidad o en edad de vejez. Como estas tareas no están remuneradas, hay una desventaja.

A pesar de que existe el servicio por tareas de cuidado, solo se otorga un año por cada hijo vivo cuidado y dos si ese hijo cuidado vivo cobró la Asignación Universal Por Hijo. De este modo, hay años de desventaja para las amas de casa.

La abogada previsionalista, Laura Kalerguiz, explicó en diálogo con C5N que se publicó un informe de la Secretaría de Seguridad Social que indica que el 60% de las personas, tanto hombres y mujeres que cumplen la edad jubilatoria no van a poder jubilarse en 2025. Y, cabe destacar que, en el 2024, 3 de cada 4 de trámites que se iniciaron, fueron con moratoria. En 2025, 7 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse. Esto implica 149 mil mujeres.