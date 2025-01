Venezuela, ante un día crucial para su futuro

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n)

De acuerdo a la información proporcionada por la Cancillería panameña, los ex jefes de estado que lo acompañarán son Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Jorge Quiroga (Bolivia), Jamil Mahuad (Ecuador) y Laura Chinchilla (Costa Rica). El martes, la Asamblea Nacional declaró a todos estos líderes como persona non grata. A la par, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, amenazó con derribar cualquier avión que no tenga autorización y viole el espacio aéreo.

Mientras tanto, Edmundo González denunció que su yerno, Rafael Tudares, fue secuestrado por encapuchados cuando se dirigía a la escuela de sus nietos y se encuentra desaparecido. Horas después, María Corina Machado advertía que agentes rodeaban la casa de su madre enferma.

Mientras todo esto ocurría, la Organización de Estados Americanos presentaba un extenso informe redactado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se detalla minuciosamente actos de terrorismo de Estado cometidos por el gobierno de Maduro para sostenerse fraudulentamente en el poder. Entre los delitos denunciados, aparecen el impedimento de la participación de la oposición, la obstaculización de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente y la captación de los poderes del Estado. El informe detalla además que el gobierno de Maduro utilizó el aparato estatal para favorecer su campaña, con inhabilitaciones administrativas, impedimento del voto en el exterior y detenciones arbitrarias, sin el debido proceso.

En la víspera de las asunciones, se espera que Machado salga de la clandestinidad en la que vive desde el 28 de julio, para asistir a una gran movilización convocada para este jueves. Maduro convocó a su propia marcha en apoyo a su gobierno durante la misma jornada.

El mundo mira expectante lo que suceda el viernes, cuando comience un nuevo período presidencial hasta 2030. La pregunta es: ¿quién asumirá?