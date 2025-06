Donald Trump no descartó atacar a Irán: "Puede que lo haga, puede que no"

Consultado por periodistas, Trump no precisó si ordenará una ofensiva militar. "Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Nadie sabe lo que voy a hacer", afirmó. También reconoció que hubo contactos por parte del régimen iraní, pero señaló que es "muy tarde para hablar" y "hay una gran diferencia entre ahora y hace una semana".

"Irán tiene muchos problemas y quiere negociar. ¿Por qué no negociaron conmigo hace dos semanas? Podrían haberlo hecho bien. Habrían tenido un país. Es muy triste ver esto", lamentó. Según detalló, le había dado 60 días para negociar un nuevo acuerdo nuclear y, vencido ese plazo, Israel atacó las instalaciones.

Tras el mensaje de Jamenei, Trump explicó que usó el término "rendición incondicional" para referirse "a que Irán llegue al punto de decir: 'Ya no aguanto más, me rindo'". "Durante 40 años han dicho: 'Muerte a Estados Unidos', 'Muerte a Israel', 'muerte' a cualquiera que no les gustara. Han sido unos matones de patio de colegio. Ahora ya no lo son, pero veremos qué pasa", concluyó.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, no confirmó si el Pentágono prepara un ataque contra Irán. "Si (el presidente Trump) hubiera solicitado o no los planes, no lo revelaría en este foro", respondió durante una audiencia en el Senado. Solo aclaró que su Departamento está "preparado con opciones" y que "esa es precisamente" su función.

"Teherán entiende exactamente lo que dice el presidente. Dijo que durante 60 días tuvieron la oportunidad de llegar a un acuerdo. Deberían haberlo hecho. La palabra del presidente Trump significa algo. El mundo lo entiende. Y en el Departamento de Defensa nuestro trabajo es estar preparados con opciones", insistió.