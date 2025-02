Jorge García Cuerva encabezó una misa multitudinaria para rezar por el papa Francisco en Constitución

La ceremonia se realizó las 17 en la plaza, en un principio estaba previsto que se realizara dentro de la estación de trenes por el mal tiempo. " A Bergoglio muchas veces los argentinos no lo hemos dejado ser Francisco”, sostuvo en declaraciones radiales.

Durante la misa, el arzobispo expresó "siempre quise que la iglesia fuese la casa grande o un lugar para todos. Pienso cuando decimos para todos, que es para todos. Para los que creen y piensan como nosotros y también para los que creen y piensan en otra cosa".

Arzobispo Misa papa 24-2-25.png Mariano Fuchila

"En un mundo asfixiado por las guerras, Francisco fue una bocanada de oxígeno. Siempre fue un hombre que nos convocó a la fraternidad universal", remarcó García Cuerva sobre el rol del sumo pontífice en tiempos tumultuosos por conflictos bélicos recientes.

En medio de la preocupación por la salud del Santo Padre, García Cuerva sostuvo que “el Papa es el padre que necesita la oración de todos”. “En estos días pudimos recuperar la imagen del Papa como padre te todos. En este contexto lo más importante es acompañarlo con nuestra oración”, indicó en el programa Cristina sin vueltas por Radio Rivadavia.

Por otro lado, el monseñor Cueva resaltó que Plaza Constitución es “un lugar tan querido por el Papa, en el que siempre se escuchó su voz profética denunciando la injusticia”. Respecto al parte clínico que publica el Vaticano de manera diaria es “la única información oficial” sobre el estado de salud del Sumo Pontífice.

García Cuerva San Cayetano

Tras permanecer internado desde el 14 de febrero en el hospital en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, el Vaticano advirtió que el papa Francisco también sufre una insuficiencia renal “inicial leve” y marcó que su estado de salud continúa en un estado crítico.

El mensaje del papa Francisco por su salud: “Les pido que recen por mí”

El Vaticano dio a conocer este domingo un mensaje del papa Francisco, en el que explicó que “continúa con confianza” su internación en el Hospital Gemelli, “siguiendo con los tratamientos necesarios”, y pidió: “Recen por mí”.

El sumo Pontífice, cuyo estado de salud se agravó el sábado debido a una trombocitopenia, añadió que “el descanso también forma parte de la terapia”.

“Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas”, escribió el Papa en su mensaje, que, al igual que el domingo pasado, fue difundido sin que se celebrase el Ángelus para que el pontífice pueda descansar.

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conforto que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”, concluyó.