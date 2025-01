María Corina Machado se pronunció tras la asunción de Maduro: "Consolidó un golpe de Estado"

En su cuenta de Instagram, la dirigente del movimiento político Vente Venezuela se dirigió a sus seguidores y aseguró: "Maduro no podrá gobernar a la fuerza a una Venezuela que decidió ser libre" . Además, agregó: “Maduro viola la constitución flanqueado por los dictadores de Cuba y Nicaragua . No se puso la banda en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete que cada día le apretará más “.

La dirigente opositora, que reivindica a Edmundo González Urrutia como el real ganador de las elecciones del 28 de julio, precisó: “Decidimos que no es conveniente que el día de hoy González Urrutia ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia, que está muy cerca”, insistió.

Tras reivindicar su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro, Corina Machado continuó: “Ayer demostramos que no tenemos miedo y yo sé que cada vez seremos muchos más en las calles de Venezuela y el mundo". En el mismo sentido, continuó: "Ayer se ratificó mi profunda confianza de que la victoria está cerca, ellos ayer perdieron, fue una demostración de cuánto miedo le tienen al pueblo. No tengan duda, esto se acabó”.

“Nuestro país está más unido que nunca en su dirección política y en sus hogares”, insistió en su mensaje en el que llamó a la gente a ejercer “con fuerza su derecho a protestar” y mantenerse firme en su reclamo.

Corina Machado aclaró lo sucedido en su reaparición en Caracas

La líder opositora venezolana María Corina Machado había reaparecido este jueves en una protesta en Caracas rodeada de miles de seguidores, después de permanecer en la clandestinidad por varios meses, en una protesta opositora a favor de la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales. “Centenares de miles de venezolanos salimos a la calle con un profundo amor. Más de 180 protestas tuvieron lugar en Venezuela y más de 150 ciudades en el mundo se manifestaron. Es lo más poderoso que he visto en mi vida y me llena de orgullo porque derrotamos el miedo a pesar del repliegue de una fuerza represiva brutal“, expresó la dirigente

La jornada política convulsionada en Venezuela, marcada por la reaparición, detención y liberación de la dirigente venezolana a manos del régimen Nicolás Maduro, fue aclarada por Corina Machado: "Al salir ayer de la enorme concentración en Chacao, muchos ciudadanos me rodearon. Dos otras motos me acompañaron. A la altura del Liceo Gustavo Herrera nos trataron de interceptar varias motos de la policía".

Luego, continuó: "Un funcionario me preguntó mi nombre e inmediatamente fui fuertemente arrancada y me pusieron en otra moto. En el trayecto repentinamente se pararon y me dijeron que tenían la orden de que me fuera y que grabarían un vídeo como fe de vida".

Y cerró: "Evidentemente lo que me pasó ayer demuestra las profundas contradicciones dentro del chavismo", añadió.

Nicolás Maduro juró para un nuevo mandato en medio de un clima muy convulsionado

En medio de un clima tenso, pero sin incidentes, Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato como presidente de Venezuela para los próximos seis años, pese a las denuncias de fraude en las elecciones que se llevaron a cabo en julio del año pasado. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores en medio de estrictas medidas de seguridad y con un fuerte apoyo en los alrededores de militantes chavistas.

En medio de días de violencia, con secuestros y desapariciones en las calles promovidos por el régimen, el líder de la oposición Edmundo González Urrutia había prometido ingresar al país también para asumir como presidente, algo que no sucedió ya que Venezuela cerró sus pasos fronterizos con Colombia, y eso habría frustrado sus planes.

Afuera del Palacio de Miraflores todo se desarrolló con normalidad, con gran concurrencia de militantes chavistas y un imponente operativo de seguridad. Poco antes de las 11 de la mañana de Venezuela y tras una larga ceremonia, llegó el turno de jurar como presidente para su tercer mandato.

Durante su jura, Maduro proclamó: "Ante esta magna Asamblea Nacional, poder legislativo de la República, ante visitantes y delegados de 125 países, ante el pueblo de Venezuela, juro por los pueblos indígenas, juro por Pedro Camejo, juro por Bolívar, por Sucre, Urdaneta, juro por la memoria eterna de Hugo Chávez y por el histórico y noble aguerrido de Venezuela; ante esta Constitución que haré cumplir todos sus mandatos y leyes de la República. Que este nuevo período presidencial será el de la paz y la prosperidad. Lo juro con mi vida. Así cumpliré y cumpliremos. Lo juro".