Homenajes en Indonesia y Tailandia a 20 años del devastador tsunami que dejó 230.000 muertos

Según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), "la provincia de Aceh fue alcanzada por olas de hasta 50 metros de altura" que "inundaron la provincia desde la costa hasta tres kilómetros al interior" y llegaron a desplazarse a 800 kilómetros por hora.

En Indonesia, donde murieron más de la mitad de las víctimas totales, cientos de personas se reunieron en la aldea de Ulee Lheue y arrojaron pétalos de flores en las piedras que marcan las tumbas. Muchas personas lloraban y se abrazaban a pesar de que no saben si sus seres queridos están enterrados allí, ya que muchas de las 14.000 víctimas fueron enterradas sin identificar.

Homenajes en India a 20 años del tsunami 2004 En India se recordó a las víctimas con flores y velas. The New Indian Express

Ese es el caso de Nurkhalis, de 52 años, que perdió a su esposa, hijos, padres y suegros en el tsunami, pero nunca encontró sus cuerpos. "Aunque ya ha pasado el tiempo, el mismo sentimiento nos persigue en esta fecha, sobre todo a los que perdimos a nuestros familiares", expresó a Reuters.

También en Indonesia, cientos de personas se reunieron para participar de un memorial en la Gran Mezquita Baiturrahman, en la ciudad de Banda Aceh. Allí se sentaron en silencio durante tres minutos antes de rezar todos juntos por la memoria de las víctimas.

Los homenajes se replicaron en Sri Lanka, con dos minutos de silencio en la estatua del Peraliya Tsunami Memorial; en India, donde se encendieron velas y se realizaron oraciones en el estado de Tamil Nadu, el más afectado por el desastre; y en Tailandia, en la aldea de Ban Nam Khem, donde se llevaron adelante ritos religiosos.

Urai Sirisuk, una tailandesa de 62 años que perdió a su hija de 4 en el tsunami, afirmó a Reuters que nunca se acerca al mar a pesar de que el memorial está a solo 50 metros de distancia de la orilla. "No puedo acercarme, ni siquiera con los pies en la arena. No vendría por aquí si no fuera necesario, nunca. El mar me arrebató a mi hija", sostuvo.

Tsunami 2004 Cientos de comunidades tuvieron que ser reconstruidas tras el tsunami. X @SabharwalGita

La mujer vive en la provincia de Phang Nga, una de las más golpeadas por el desastre, donde murieron 5.400 personas entre residentes y turistas extranjeros. Según el gobierno tailandés, 3.000 permanecen desaparecidas. Se estima que alrededor de 1.7 millones de personas fueron desplazadas en los cuatro países más afectados: Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia.