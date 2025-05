El Gobierno de Donald Trump prohibió a Harvard inscribir a estudiantes extranjeros

Esta decisión se produce en un momento de un intenso cruce entre la casa de estudios y Washington por las acusaciones de la gestión republicana por tolerar el antisemitismo en el campus, no dar lugar a discursos "alternativos" y aplicar programas de inclusividad sexual y racial.

Hace un mes, Trump había asegurado que "Harvard es una institución antisemita y de extrema izquierda, al igual que muchas otras, donde se aceptan estudiantes de todo el mundo que quieren destrozar nuestro país". Una situación que elevó la tensión y hoy se escribió un nuevo capítulo con el documento publicado.

Trump evalúa realizar un reality show en el que inmigrantes compitan por la ciudadanía estadounidense

El gobierno de Donald Trump podría dar luz verde a la realización de un reality show televisivo en el que inmigrantes competirán en diferentes desafíos con el objetivo de ganar la ciudadanía estadounidense.

La información fue publicada por el diario británico The Daily Mail, aunque no fue confirmada de manera oficial. El impulsor de la idea es Rob Worsoff, productor canadiense de populares programas como 'The Millionaire Matchmaker', 'Duck Dynasty' y 'The Biggest Loser' (similar a 'Cuestión de peso').

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, explicó que reciben "cientos de propuestas de programas de televisión al año, desde documentales sobre operaciones fronterizas de ICE y CBP hasta investigaciones de delitos de cuello blanco por parte de HSI". La funcionaria puntualizó que cada propuesta se somete a un riguroso proceso de evaluación antes de ser rechazada o aprobada.