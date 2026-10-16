Javier Milei habló por teléfono con Marco Rubio: analizaron oportunidades para ampliar las inversiones en el país

El presidente Javier Milei mantuvo este viernes una comunicación telefónica con Marco Rubio, el canciller de Donald Trump, y coincidieron en fortalecer el vínculo bilateral entre Estados Unidos y Argentina, a la vez de analizar nuevas oportunidades de inversiones. Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano confirmó que dos altos funcionarios vendrán al país a finales de octubre.
Según detalla el comunicado del organismo, Milei y Rubio "han analizado las oportunidades para profundizar en el comercio bilateral, ampliar las inversiones transparentes e impulsar la prosperidad y la seguridad que compartimos en todo nuestro hemisferio". Además, "reafirmaron su compromiso de seguir colaborando estrechamente para lograr resultados concretos que beneficien tanto al pueblo estadounidense como al argentino".
Por su parte, entre el 19 y 26 de octubre, el vicesecretario de Estado Christopher Landau, junto al secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, llevarán visitarán Asunción (Paraguay) y Buenos Aires (Argentina), aún sin agenda oficial confirmada.
En Asunción, el vicesecretario encabezará una delegación comercial de empresas estadounidenses para explorar oportunidades de inversión en Paraguay. Además, explicaron "se reunirá asimismo con altos cargos del Gobierno paraguayo para reafirmar la histórica alianza estratégica entre Estados Unidos y Paraguay. Analizarán formas de ampliar el comercio y la inversión, profundizar la cooperación en materia de seguridad regional y combatir la delincuencia transnacional".
Christopher Landau vendrá al país a finales de octubre.
Durante su visita a Buenos Aires, Landau encabezará cónclaves con funcionarios del Gobierno y líderes del sector privado, "para aprovechar el impulso generado por la puesta en marcha por parte de Estados Unidos y Argentina del corredor Andes-Atlántico durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU".
"Dialogarán sobre las maneras de impulsar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en materia de seguridad", agregaron en el comunicado publicado en la web oficial del Departamento de Estado.