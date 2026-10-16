Javier Milei habló por teléfono con Marco Rubio: analizaron oportunidades para ampliar las inversiones en el país El canciller de Donald Trump mantuvo una conversación con el jefe de Estado donde ambos coincidieron en fortalecer el vínculo bilateral y reafirmaron el compromiso de seguir "colaborando estrechamente" entre los países. Por su parte, confirmaron que dos altos funcionarios vendrán a Argentina a finales de mes. Por Agregar C5N en









Javier Milei habló se comunicó con Javier Milei.

El presidente Javier Milei mantuvo este viernes una comunicación telefónica con Marco Rubio, el canciller de Donald Trump, y coincidieron en fortalecer el vínculo bilateral entre Estados Unidos y Argentina, a la vez de analizar nuevas oportunidades de inversiones. Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano confirmó que dos altos funcionarios vendrán al país a finales de octubre.

Según detalla el comunicado del organismo, Milei y Rubio "han analizado las oportunidades para profundizar en el comercio bilateral, ampliar las inversiones transparentes e impulsar la prosperidad y la seguridad que compartimos en todo nuestro hemisferio". Además, "reafirmaron su compromiso de seguir colaborando estrechamente para lograr resultados concretos que beneficien tanto al pueblo estadounidense como al argentino".

Today @SecRubio spoke with Argentine President @JMilei to reaffirm the strong U.S.-Argentina partnership. They discussed expanding bilateral trade, promoting transparent investment, and advancing security across our hemisphere. — Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) October 16, 2026 Por su parte, entre el 19 y 26 de octubre, el vicesecretario de Estado Christopher Landau, junto al secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, llevarán visitarán Asunción (Paraguay) y Buenos Aires (Argentina), aún sin agenda oficial confirmada.

En Asunción, el vicesecretario encabezará una delegación comercial de empresas estadounidenses para explorar oportunidades de inversión en Paraguay. Además, explicaron "se reunirá asimismo con altos cargos del Gobierno paraguayo para reafirmar la histórica alianza estratégica entre Estados Unidos y Paraguay. Analizarán formas de ampliar el comercio y la inversión, profundizar la cooperación en materia de seguridad regional y combatir la delincuencia transnacional".

Christopher Landau vendrá al país a finales de octubre. Durante su visita a Buenos Aires, Landau encabezará cónclaves con funcionarios del Gobierno y líderes del sector privado, "para aprovechar el impulso generado por la puesta en marcha por parte de Estados Unidos y Argentina del corredor Andes-Atlántico durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU".